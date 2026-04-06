Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să audă bombe pentru că vor să fie liberi”

Președintele Donald Trump a susținut, luni, că SUA au încercat să trimită armei protestatarilor din Iran și a reiterat faptul că regimul de la Teheran nu poate fi lăsat să obțină o armă nucleară.

Întrebat de un reporter la Casa Albă dacă termenul limită de marți, ora 20:00 (ora Estului SUA), este ultimul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de Iran, Trump a răspuns: „da”, transmite NBC.

El a adăugat că Iranul a „făcut o propunere, iar aceasta este una semnificativă”, precizând că reprezintă „un pas important”, dar „nu este suficient de bună”.

Casa Albă a confirmat mai devreme, luni, că Trump a respins ideea unui armistițiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, propus de țări mediatoare.

Mesaj pentru americanii care nu sunt de acord cu războiul din Iran

Întrebat ce le-ar spune americanilor care nu sunt de acord cu războiul din Iran, Trump a afirmat: „Sunt nechibzuiți, pentru că războiul este despre un singur lucru: Iranul nu poate avea o armă nucleară.”

Afirmație vine în contextul în care sondajele indică faptul că majoritatea americanilor nu susțin acțiunea militară a SUA în Iran, însă republicanii au sprijinit în mare măsură acțiunile lui Trump.

Trump urmărește petrolul iranian

Totodată, președintele american a spus că, dacă decizia ar depinde de el, ar prelua petrolul Iranului, adăugând că opinia publică americană nu dorește ca armata SUA să rămână în țară.

„Dacă ar fi după mine, ce mi-aș dori să fac? Să iau petrolul, pentru că este acolo, gata de a fi luat. Nu pot face nimic în privința asta”, a declarat președintele american. „Din păcate, americanii ar prefera să ne întoarcem acasă. Dacă ar depinde de mine, aș lua petrolul, l-aș păstra, aș face mulți bani și, de asemenea, aș avea grijă de poporul iranian mult mai bine decât au fost îngrijiți până acum.”

El s-a referit apoi la petrolul pe care SUA îl primește din Venezuela după capturarea fostului său lider, Nicolás Maduro, în ianuarie.

„Venezuela a funcționat atât de incredibil”, a spus Trump. „Avem în prezent 100 de milioane de barili de petrol în Houston care sunt rafinați. A fost grozav.”

SUA au încercat să trimită arme iranienilor

Trump le-a declarat reporterilor că Statele Unite au încercat să trimită arme protestatarilor iranieni pentru a lupta împotriva guvernului.

„Ei nu au arme”, a spus Trump despre poporul iranian, după ce a afirmat că civilii nu protestează împotriva guvernului din cauza fricii de a fi uciși.

„Am trimis niște arme, dar grupul care trebuia să le distribuie — așa cum am spus că se va întâmpla, oamenilor mei le-am spus, am anticipat exact — le-am trimis arme, multe arme. Trebuiau să ajungă la oameni, ca aceștia să poată riposta împotriva acestor brute.”

„Știți ce s-a întâmplat?”, a continuat el. „Oamenii cărora le-au fost trimise le-au păstrat, pentru că au spus: «Ce armă frumoasă, cred că o păstrez». Așa că sunt foarte supărat pe un anumit grup de oameni și vor plăti un preț mare pentru asta.”

Trump a mai declarat că acțiunea militară ajută, în cele din urmă, poporul iranian, deoarece „vor să audă bombe pentru că vor să fie liberi”.

Administrația a declarat anterior că obiectivul războiului nu este schimbarea regimului, însă Trump a susținut că o schimbare de regim a avut deja loc în țară, deoarece conducerea acesteia a fost în mare parte „eliminată”.