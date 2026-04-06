search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să audă bombe pentru că vor să fie liberi”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a susținut, luni, că SUA au încercat să trimită armei protestatarilor din Iran și a reiterat faptul că regimul de la Teheran nu poate fi lăsat să obțină o armă nucleară. 

Donald Trump FOTO Profimedia
Donald Trump FOTO Profimedia

Întrebat de un reporter la Casa Albă dacă termenul limită de marți, ora 20:00 (ora Estului SUA), este ultimul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de Iran, Trump a răspuns: „da”, transmite NBC.

El a adăugat că Iranul a „făcut o propunere, iar aceasta este una semnificativă”, precizând că reprezintă „un pas important”, dar „nu este suficient de bună”.

Casa Albă a confirmat mai devreme, luni, că Trump a respins ideea unui armistițiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, propus de țări mediatoare.

Mesaj pentru americanii care nu sunt de acord cu războiul din Iran

Întrebat ce le-ar spune americanilor care nu sunt de acord cu războiul din Iran, Trump a afirmat: „Sunt nechibzuiți, pentru că războiul este despre un singur lucru: Iranul nu poate avea o armă nucleară.”

Afirmație vine în contextul în care sondajele indică faptul că majoritatea americanilor nu susțin acțiunea militară a SUA în Iran, însă republicanii au sprijinit în mare măsură acțiunile lui Trump.

Trump urmărește petrolul iranian

Totodată, președintele american a spus că, dacă decizia ar depinde de el, ar prelua petrolul Iranului, adăugând că opinia publică americană nu dorește ca armata SUA să rămână în țară.

„Dacă ar fi după mine, ce mi-aș dori să fac? Să iau petrolul, pentru că este acolo, gata de a fi luat. Nu pot face nimic în privința asta”, a declarat președintele american. „Din păcate, americanii ar prefera să ne întoarcem acasă. Dacă ar depinde de mine, aș lua petrolul, l-aș păstra, aș face mulți bani și, de asemenea, aș avea grijă de poporul iranian mult mai bine decât au fost îngrijiți până acum.”

El s-a referit apoi la petrolul pe care SUA îl primește din Venezuela după capturarea fostului său lider, Nicolás Maduro, în ianuarie.

„Venezuela a funcționat atât de incredibil”, a spus Trump. „Avem în prezent 100 de milioane de barili de petrol în Houston care sunt rafinați. A fost grozav.”

SUA au încercat să trimită arme iranienilor

Trump le-a declarat reporterilor că Statele Unite au încercat să trimită arme protestatarilor iranieni pentru a lupta împotriva guvernului.

„Ei nu au arme”, a spus Trump despre poporul iranian, după ce a afirmat că civilii nu protestează împotriva guvernului din cauza fricii de a fi uciși.

„Am trimis niște arme, dar grupul care trebuia să le distribuie — așa cum am spus că se va întâmpla, oamenilor mei le-am spus, am anticipat exact — le-am trimis arme, multe arme. Trebuiau să ajungă la oameni, ca aceștia să poată riposta împotriva acestor brute.”

„Știți ce s-a întâmplat?”, a continuat el. „Oamenii cărora le-au fost trimise le-au păstrat, pentru că au spus: «Ce armă frumoasă, cred că o păstrez». Așa că sunt foarte supărat pe un anumit grup de oameni și vor plăti un preț mare pentru asta.”

Trump a mai declarat că acțiunea militară ajută, în cele din urmă, poporul iranian, deoarece „vor să audă bombe pentru că vor să fie liberi”.

Administrația a declarat anterior că obiectivul războiului nu este schimbarea regimului, însă Trump a susținut că o schimbare de regim a avut deja loc în țară, deoarece conducerea acesteia a fost în mare parte „eliminată”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Marius Andronache, medicul adus de familie din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu. Are o experiență deosebită
fanatik.ro
image
Cine e medicul din Franța care a venit să-l trateze pe Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Ce riști dacă nu dai aceste documente fostului angajat. Amenzi mai mari în 2026
playtech.ro
image
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Decizie de la Casa Albă privind războiul. Trump anunță ce se întâmplă în Iran
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!