Trei jurnaliști au fos uciși într-un nou atac aerian israelian în Fâșia Gaza, în ciuda armistițiului

Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului. Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.

Apărarea Civilă din Fâșia Gaza a anunțat miercuri moartea a trei jurnaliști, inclusiv un freelancer care lucra pentru AFP, într-un atac israelian efectuat în centrul teritoriului palestinian, în ciuda armistițiului, potrivit Mediafax.

Atacul a avut loc în sectorul al-Zahra, iar trupurile celor trei jurnaliști au fost „transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah”, potrivit unui comunicat al Apărării Civile, o organizație de prim ajutor care operează sub controlul Hamas.

Apărarea Civilă i-a identificat pe cei trei jurnaliști uciși ca fiind Anas Ghneim, Mohammed Salah Qashta și Abdoul Raouf Shaath. Acesta din urmă, jurnalist video independent, colaborase în mod regulat cu AFP în ultimele luni.

Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, peste 200 de reporteri au fost uciși în Gaza în aproape doi ani de război. Israelul acuză însă Hamas că se infiltrează printre echipele de presă pentru a-și desfășura operațiunile.