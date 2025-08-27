Explicațiile armatei israeliene după atacul în care au fost uciși cinci jurnaliști. Declarațiile martorilor

Armata israeliană a transmis într-un comunicat că dublul atac asupra unui spital din Fâșia Gaza, în care au fost uciși lucrători medicali și jurnaliști, a vizat o cameră de supraveghere a Hamas, relatează CNN.

Atacurile consecutive ale Israelului asupra Spitalului Nasser, luni, au ucis cel puțin 20 de persoane, inclusiv lucrători medicali, jurnaliști și personal de urgentă.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că ancheta inițială a constatat că trupele Brigăzii Golani, care operează în Khan Younis, au identificat o cameră „poziționată de Hamas în zona Spitalului Nasser, care era folosită pentru a observa activitatea trupelor IDF, în scopul de a dirija activități teroriste împotriva lor”.

Israelul nu a furnizat nicio dovadă în acest sens și nici nu a explicat de ce primul atac a fost urmat de un al doilea câteva minute mai târziu. Locația este folosită de reporteri și agenții de știri pentru transmisiuni în direct.

Armata israeliană a susținut, de asemenea, că atacurile au ucis șase „teroriști”, numindu-i pe cei pe care îi considera militanți, dar fără a oferi alte detalii.

Hamas a negat că ar fi folosit o cameră de supraveghere la spital.

„Dacă această afirmație ar fi adevărată, ar exista multe mijloace de a neutraliza această cameră fără a viza o unitate medicală cu obuze de tanc”, a declarat Bassem Naim, membru al biroului politic al Hamas, pentru Associated Press.

Printre cei uciși s-au numărat cinci jurnaliști: Mohammad Salama, cameraman pentru Al Jazeera, Hussam Al-Masri, care era contractant pentru Reuters, Mariam Abu Dagga, care a lucrat cu Associated Press și alte publicații pe parcursul războiului, respectiv jurnaliștii independenți Moath Abu Taha și Ahmed Abu Aziz.

Un purtător de cuvânt al spitalului a declarat că patru lucrători din domeniul sănătății au fost uciși, în timp ce organizația de Apărare Civilă din Gaza a declarat că unul dintre membrii echipajului său a fost ucis în atac.

Marți, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a condamnat armata israeliană și a cerut o anchetă independentă asupra atacului.

„Uciderea jurnaliștilor din Gaza ar trebui să înceteze, ar trebui să șocheze lumea. Nu tăcere, ci acțiune, cerând responsabilitate și dreptate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU pentru Drepturile Omului, Thameen Al-Kheetan. Cel puțin 247 de jurnaliști palestinieni au fost uciși din 7 octombrie 2023, a adăugat el.

Într-un atac separat, luni, un alt jurnalist, Hassan Douhan, a fost ucis de forțele israeliene în Khan Younis, potrivit Sindicatului Jurnaliștilor Palestinieni, care a declarat că „a fost împușcat de forțele de ocupație în cortul său”.

Canada, Regatul Unit, Germania, Elveția, Franța, Spania, Uniunea Europeană, Australia, Qatar, Arabia Saudită și Kuweit au condamnat, de asemenea, atacurile.

Întrebat care este reacția sa, președintele american Donald Trump a spus că nu a aflat despre atac, dar că „nu este mulțumit de el”.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat ulterior pentru Fox News că Trump urmează să organizeze miercuri o „amplă întâlnire” la Casa Albă pe tema războiului din Gaza.

Afirmațiile Israelului, contestate

O sursă din domeniul securității din Israel a declarat marți pentru CNN că niciunul dintre cei cinci jurnaliști uciși în atac nu era ținta vizată. Atacurile israeliene au lovit însă un balcon al spitalului folosit de reporteri pentru a avea o perspectivă asupra orașului Khan Younis.

Jurnalistul Reuters Al-Masri a fost ucis în primul atac israelian în timp ce transmitea în direct, a relatat Reuters.

﻿Hamas a susținut că camera pe care Israelul a spus că a vizat-o era operată de Al-Masri, fără a oferi detalii.

Timp de mai multe săptămâni, Reuters a transmis în direct din acea locație. Semnătura lui Al-Masri este listată pe pagina de transmisiune live a Reuters din ziua atacului. CNN a analizat o transmisiune în direct de luni din Khan Younis, unde se află spitalul, care se încadrează în perioada atacului.

O a doua explozie, care a vizat casa scărilor, a ucis câteva minute mai târziu personalul de urgență și echipajele de ambulanță care interveneau după primul atac. Reuters a relatat că ceilalți patru jurnaliști au fost uciși în al doilea atac.

„Pe scări erau jurnaliști, pacienți, asistente medicale, apărare civilă. Am fost vizați direct”, a declarat pentru CNN jurnalistul Reuters Hatem Sadeq Omar, care a fost rănit și vorbea de pe o targă de spital.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a catalogat luni, într o postare pe rețelele de socializare, moartea jurnaliștilor, a personalului medical și a altor civili de la spital un „accident tragic”. Într-o declarație de marți, armata israeliană a precizat că regretă „orice prejudiciu cauzat civililor”.

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat anterior pentru CNN că forțele implicate în atac erau autorizate să lovească camera cu o dronă, dar au tras două obuze de tanc: primul spre cameră și al doilea spre forțele de salvare.

IDF a declarat că va „examina mai multe lacune” în evaluarea asupra atacului în cadrul unor anchete suplimentare. Aceasta vor include examinarea „procesului de autorizare anterior atacului” și a „procesului decizional pe teren”.

„Șeful Statului Major General a subliniat că IDF își îndreaptă activitățile exclusiv către ținte militare”, a concluzionat declarația.

Armata israeliană a bombardat și a atacat în mod repetat spitale și unități medicale de la începutul războiului, în ciuda statutului lor protejat de dreptul internațional, susținând că Hamas folosește complexele în scopuri militare.

Proteste în Israel

Afirmațiile armatei israeliene despre atac au fost făcute publice în aceeași zi în care protestatarii din întreaga țară au participat la ceea ce a fost numită o „zi de luptă” la nivel național pentru a cere un acord de ostatici și de încetare a focului.

Organizatorii celui mai mare miting, de la Tel Aviv, au estimat că au participat peste 300.000 de persoane.

CNN nu poate confirma independent acest număr, dar imaginile din Tel Aviv au arătat străzile pline de manifestanți care fluturau steaguri.

„Dacă nu am crede că putem face o diferență, nu am fi aici”, a declarat Yael Adar pentru CNN în centrul orașului Tel Aviv. „Suntem picăturile de apă care tocesc piatra și, în cele din urmă, ceva se va întâmpla pentru că luptăm pentru viitorul nostru.”

Fiul lui Adar, Tamir Adar, a murit pe 7 octombrie, iar trupul său a fost dus în Gaza.

Haim Weiss, un protestatar care a călătorit în centrul orașului Tel Aviv din Beer Sheva, în sudul Israelului, a declarat pentru Oren Liebermann de la CNN că, în opinia sa, cabinetul lui Netanyahu este interesat mai degrabă de „cucerirea Gazei” decât de asigurarea unui acord de luare a ostaticilor și a unui armistițiu.

„Este incredibil ce face guvernul pentru a nu-i aduce înapoi pe ostatici”, a declarat Weiss, care protestează de trei ori pe săptămână, pentru CNN.

„Acest guvern ar trebui să se ocupe de un singur lucru: să pună capăt acestui război și să-i aducă înapoi pe ostatici”, a spus Weiss, adăugând că războiul „aduce multă suferință și moarte locuitorilor din Gaza, față de care suntem și noi responsabili”.

Vineri, ziarul britanic „Mirror” a publicat o scrisoare deschisă din partea a 12 supraviețuitori ai Holocaustului, care au cerut guvernului israelian să acționeze „imediat și decisiv” pentru a preveni foametea și a proteja civilii din Gaza.

„Susținem dreptul Israelului de a-și apăra poporul. Dar această apărare nu trebuie să ducă la moartea lentă a copiilor palestinieni din cauza foametei”, se arată în scrisoare.

Deși Netanyahu a susținut recent că începe „imediat” negocierile pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului, Israelul nu a răspuns deocamdată la cea mai recentă propunere de încetare a focului în Gaza din partea mediatorilor qatarezi și egipteni, propunere pe care Hamas a acceptat-o.

Această propunere prevede un armistițiu temporar în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici, dar Netanyahu insistă acum că toți ostaticii trebuie eliberați. În același timp, el face pregătește un atac masiv și o preluare a orașului Gaza.

Cabinetul de securitate al lui Netanyahu s-a întrunit marți, dar surse au declarat pentru CNN că întâlnirea s-a încheiat fără decizii majore sau nicio revizuire a acordului actual de încetare a focului. O altă întâlnire de duminică va analiza planul guvernului de a ocupa orașul Gaza.

Între timp, Forumul Ostaticilor și Familiilor Dispărute a declarat că mitingul de la Tel Aviv a transmis „un mesaj clar: guvernul trebuie să accepte acordul care este în prezent pe masă”, se arată într-un comunicat.

„Întreaga națiune cere încetarea războiului și returnarea tuturor ostaticilor.”