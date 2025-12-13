Nouă militari nord-coreeni au murit în timpul operaţiunilor de deminare din Kursk

Nouă militari nord-coreeni, aflați timp de patru luni în regiunea rusă Kursk, și-au pierdut viața în cadrul operaţiunilor de deminare. Liderul nord-coreean le-a acordat celor nouă victime titlul de „Erou al Republicii Populare Democrate Coreea”.

Potrivit agenţiei oficiale de ştiri KCNA, liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat vineri o ceremonie de bun venit pentru militarii Regimentului 528 Geniu care au petrecut 120 de zile în regiunea Kursk, ocupată parţial de forţele ucrainene între august 2024 şi primăvara anului 2025, şi a anunţat „pierderea a nouă vieţi” în timpul misiunii, scrie Agerpres.

Liderul nord-coreean le-a acordat celor nouă victime titlul de „Erou al Republicii Populare Democrate Coreea” şi alte onoruri pentru a „aduce un omagiu etern curajului lor”, a adăugat KCNA.

„La începutul lunii august, voi, geniştii regimentului, aţi plecat spre regiunea Kursk din Federaţia Rusă, pe care camarazii voştri de arme au recucerit-o cu preţul vieţii lor”, a spus Kim în timpul ceremoniei.

„Ofiţeri şi soldaţi, aţi dat dovadă de eroism colectiv depăşind aproape în fiecare zi greutăţi fizice şi mentale aproape de neimaginat”, a continuat el, afirmând că ei au reuşit să "realizeze miracolul de a transforma o vastă zonă periculoasă într-o zonă sigură".

Potrivit KCNA, Kim Jong Un şi-a exprimat, de asemenea, „durerea de a fi aşteptat 120 de zile fără a uita nicio clipă de fiii săi iubiţi”.

El a declarat că militarii nord-coreeni au scris „scrisori către oraşele şi satele lor natale în timpul pauzelor din operaţiunile de deminare”.

În noiembrie, Coreea de Nord a trimis în Rusia circa 5.000 de soldați specializați în construcții, a informat un parlamentar sud-coreean.

„Aproximativ 5.000 de soldați nord-coreeni din trupele de construcții s-au deplasat în Rusia în etape începând din septembrie și este de așteptat să fie mobilizați pentru reconstrucția infrastructurii”, a declarat deputatul sud-coreean Lee Seong-kweun.

„Au fost detectate semne de antrenament și selecție de personal în pregătirea pentru desfășurarea de trupe suplimentare”, a adăugat el.

Potrivit estimărilor spionajului sud-coreean, circa 10.000 de soldați nord-coreeni sunt în prezent desfășurați în apropiere de granița dintre Rusia și Ucraina.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și-a asigurat sprijinul Moscovei în materie de tehnologie militară după ce a trimis soldați să lupte alături de forțele ruse în regiunea Kursk. La rândul său, a trimis muniție și echipamente Rusiei.