Marți, 12 August 2025
Adevărul
Mărturii cumplite ale muncitorilor nord-coreeni trimiși în Rusia: „Era ca și cum am fi murit”

Mii de cetățeni nord-coreeni sunt forțați să lucreze în condiții inumane în Rusia, într-un efort de a acoperi deficitul masiv de forță de muncă agravat de războiul din Ucraina, conform unui raport BBC.

Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia FOTO: Getty Images
Mii de nord-coreeni sunt exploatați în Rusia, lucrând în condiții inumane pentru a acoperi criza uriașă de forță de muncă provocată de războiul din Ucraina. Peste 50.000 de persoane ar putea ajunge în Rusia, în ciuda sancțiunilor ONU care interzic folosirea muncii lor.

În timp ce Moscova primește rachete, obuze și soldați din Coreea de Nord, tot mai mulți muncitori nord-coreeni sunt trimiși să ridice blocuri de apartamente, să lucreze în fabrici de confecții sau în centre IT. BBC a intervievat șase foști muncitori care au reușit să fugă, iar poveștile lor descriu un regim de muncă „abominabil”.

Jin, unul dintre cei intervievați, povestește că, imediat după ce a aterizat în Extremul Orient rus, a fost escortat direct pe șantier de un agent de securitate nord-coreean, care i-a spus: „Lumea exterioară este dușmanul nostru”. A fost pus la muncă 18 ore pe zi, cu doar două zile libere pe an.

Trezirea era terifiantă, când îți dădeai seama că trebuie să repeți aceeași zi din nou”, spune Tae, un alt muncitor, care își amintește cum mâinile îi amorțeau dimineața, incapabile să se deschidă din cauza efortului. Chan, un alt fugar, mărturisește: „Unii adormeau în picioare, dar supraveghetorii îi găseau și îi băteau. Era ca și cum am fi murit”.

Condiții mizere pe șantiere

Muncitorii trăiesc în containere murdare și supraaglomerate, infestate cu insecte, sau pe podeaua blocurilor neterminate, unde încearcă să țină frigul afară cu prelate puse peste uși. Nam povestește că a căzut de la patru metri și și-a „zdrobit” fața, dar nu i s-a permis să meargă la spital.

Profesorul Kang Dong-wan, de la Universitatea Dong-A, care a intervievat personal muncitori nord-coreeni în Rusia, spune că „condițiile sunt cu adevărat de neînchipuit”. Potrivit lui, oamenii lucrează noaptea în întuneric, fără echipament de protecție adecvat.

Încălcarea sancțiunilor ONU

Până în 2019, zeci de mii de nord-coreeni lucrau în Rusia, trimițând milioane de dolari regimului lui Kim Jong Un. După interdicția ONU, majoritatea au fost repatriați. Totuși, în 2023, peste 10.000 au revenit, iar în 2024 numărul a crescut spectaculos. Mulți intră cu vize de student, o metodă prin care Rusia ocolește sancțiunile.

„Rusia se confruntă cu o gravă penurie de forță de muncă, iar nord-coreenii sunt soluția perfectă: sunt ieftini, muncitori și nu creează probleme”, explică Andrei Lankov, profesor la Universitatea Kookmin din Seul.

Munca în schimbul speranței

În Coreea de Nord, aceste locuri de muncă sunt văzute ca șanse rare de a câștiga mai mult. Doar bărbații considerați de încredere sunt selectați, după verificări stricte. Salariile sunt însă aproape complet confiscate de stat, sub formă de „taxe de loialitate”. Muncitorii primesc doar 100–200 de dolari pe lună, și aceștia abia la întoarcerea acasă, o strategie pentru a-i împiedica să fugă.

M-am simțit ca într-un lagăr de muncă, o închisoare fără gratii”, spune un muncitor, menționând că alți asiatici erau plătiți de cinci ori mai mult pentru un volum de muncă mult mai mic.

Evadări rare și riscante

Tae a decis să fugă după ce a văzut pe YouTube cât câștigau muncitorii sud-coreeni. Și-a strâns lucrurile într-un sac de gunoi, a pus o pătură sub cearșaf pentru a părea că doarme și a plecat pe furiș, călătorind mii de kilometri până la un avocat care i-a facilitat ajungerea la Seul.

Unii au reușit să evadeze folosind telefoane mobile second-hand interzise, cumpărate din micile sume primite pentru țigări și alcool. Însă, potrivit surselor citate de BBC, autoritățile nord-coreene au înăsprit restricțiile: ieșirile lunare în grup din șantiere aproape că au fost eliminate. Numărul celor care reușesc să fugă din Rusia spre Coreea de Sud s-a redus la jumătate din 2022, de la circa 20 pe an, la doar 10.

Rusia

