Video Tragedie în Noua Zeelandă: turiști dispăruți după ce o zonă de camping a fost înghițită de o alunecare de teren

Cel puțin șase persoane sunt date dispărute în Noua Zeelandă, după ce o alunecare de teren s-a produs în zona unui camping de pe Insula de Nord, a anunțat vineri poliția, potrivit DPA.

Incidentul a avut loc joi, pe Mount Maunganui, în urma unor ploi abundente care au adus 274 de milimetri de precipitații în decurs de 24 de ore. Alunecarea de teren a afectat o zonă de camping frecventată de turiști.

Autoritățile au confirmat dispariția a șase persoane, iar în cazul altor trei turiști internaționali continuă verificările pentru a stabili dacă se aflau în zonă în momentul producerii incidentului. Printre persoanele date dispărute se află și doi adolescenți în vârstă de 15 ani.

Prim-ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a descris situația drept „o tragedie absolută” și a declarat că s-a întâlnit cu familiile celor dispăruți, în așteptarea unor informații suplimentare.

„Suferă îngrozitor de mult și știu că și Noua Zeelandă suferă alături de ei”, a spus premierul.

Poliția nu a putut preciza câți dintre cei dați dispăruți sunt cetățeni neozeelandezi și câți sunt turiști internaționali. Autoritățile vor decide în zilele următoare dacă operațiunea de salvare va fi transformată într-una de recuperare.

Mount Maunganui este o destinație turistică importantă, cunoscută pentru zona sa montană — un sit sacru maori cu trasee de drumeție ce oferă vedere la ocean — precum și pentru condițiile favorabile practicării surfingului.