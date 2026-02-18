Cu ce se va deplasa Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Președintele pleacă miercuri seara spre SUA

Președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. Șeful statului va folosi pentru această deplasare un avion închiriat.

Zborul președintelui către Washington, programat pentru miercuri seara, va fi efectuat cu un avion închiriat și este programat spre seară.

Codul roșu de ninsori emis pentru București și Ilfov ar urma să fie ridicat la ora 08.20, potrivit mesajului RO Alert emis în cursul nopții de marți spre miercuri. Primele zboruri din data de 18 februarie ar fi trebuit să decoleze de pe aeroporturile din București încă de la ora 05:00, însă până la ora 07:45 nu a decolat niciun avion din capitala României, informează boardingpass.ro.

Pentru o deplasare peste ocean, aeronava militară Spartan nu ar fi fost potrivită, pentru că nu este configurată pentru distanțe atât de lungi fără să facă probabil cel puțin două opriri pentru realimentare. Nici varianta unei curse de linie nu era posibilă, pentru că e vorba de securitate, de comunicații criptate. În acest context, opțiunea pe care au ales-o cei de la Administrația Prezidențială este un avion de mici dimensiuni, pe care îl închiriază, scrie Digi24.

Președintele merge în SUA cu o delegație mai restrânsă. Din echipă vor face parte oamenii care se ocupă de securitate, de protocol și îl va însoți pe președinte consilierul de stat care se ocupă de politica externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni, Vlad Ionescu, un diplomat de carieră. Din delegație mai fac parte și consilierii prezidențiali Radu Burnete și Marius Lazurca, însă ei sunt deja în Statele Unite să pregătească participarea președintelui, joi, la această primă reuniune a Consiliului de Pace, dar și pentru a pregăti o întâlnire față în față între Nicușor Dan și Donald Trump, pentru că în cursul acestui an va avea loc această reuniune.

Președintele României a și vorbit despre faptul că întâlnirea pe care vrea să o aibă cu Donald Trump va fi centrată pe teme economice, pentru că la reuniunea de joi, la care participă președintele Dan în calitate de observator, nu va exista un interval de timp în care să poată să poată discuta pe îndelete cu liderul de la Casa Albă.