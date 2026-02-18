„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula voința victimelor

Noi documente apărute în dosarul care vizează rețeaua lui Jeffrey Epstein aduc în prim-plan un detaliu tulburător: interesul manifestat de finanțist pentru așa-numitele „plante trompetă”, asociate cu o substanță extrem de periculoasă, cunoscută pentru capacitatea sa de a altera profund comportamentul uman.â

Potrivit unor e-mailuri incluse în cea mai recentă tranșă de documente desecretizate, Epstein i-ar fi cerut unui apropiat informații despre „trumpet plants” – o posibilă referire la planta ornamentală supranumită „Angel’s Trumpet”, din genul Brugmansia, originară din America de Sud. Planta este cunoscută pentru conținutul ridicat de scopolamină, o substanță toxică puternică.

Ce este scopolamina și de ce este considerată periculoasă

Scopolamina – denumită în mod colocvial „Devil’s Breath” sau, în Columbia, „burundanga” – este un alcaloid extras din plante din familia Solanaceae. În doze controlate, este utilizată în medicină pentru tratarea grețurilor sau a răului de mișcare. În cantități mari însă, poate provoca halucinații, pierderi de memorie, stare de confuzie severă și, în cazuri extreme, deces.

Experții în tratamentul adicțiilor avertizează că, în anumite regiuni din America Latină, substanța ar fi fost folosită în scop infracțional. Efectele sale includ o stare de supunere accentuată și amnezie temporară, ceea ce a dus la reputația de „drog zombie”, prin analogie cu pierderea aparentă a voinței proprii.

Un alt element îngrijorător este faptul că scopolamina poate fi dificil de detectat în testele toxicologice standard, ceea ce complică anchetele în cazurile în care este suspectată utilizarea ei.â

Referințe indirecte în corespondența lui Epstein

În e-mailurile analizate, Epstein nu menționează explicit scopolamina. Totuși, într-un mesaj separat, ar fi primit un articol despre efectele acestei substanțe și despre planta din care este extrasă. Informațiile apar în contextul publicării complete a documentelor din dosar, anunțată de procurorul general al SUA, Pam Bondi, care a declarat că peste 3,5 milioane de pagini au fost făcute publice.

Printre numele care apar frecvent în documente se numără și Prince Andrew, cunoscut oficial drept Andrew Mountbatten-Windsor. Fostul prinț britanic a recunoscut că a avut o relație de prietenie cu Epstein, dar a negat în mod constant că ar fi avut cunoștință despre activitățile infracționale ale acestuia.

Noile documente ar indica o relație mai apropiată decât s-a admis anterior, iar presa britanică a relatat că autoritățile analizează oportunitatea intensificării investigațiilor privind legăturile dintre cei doi.

Presiuni pentru o anchetă extinsă

Fostul premier britanic Gordon Brown a cerut declanșarea unei anchete complete. De cealaltă parte a Atlanticului, Hillary Clinton a afirmat că „toată lumea care este chemată să depună mărturie ar trebui să o facă”, referindu-se la eventualitatea audierii lui Andrew în fața Congresului american.

Cazul Epstein continuă astfel să producă reverberații politice și instituționale, la ani după moartea finanțistului în detenție, și să ridice întrebări privind amploarea rețelei sale și eventualele complicități.