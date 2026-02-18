Experți ONU afirmă că dosarele Epstein îndeplinesc criterii juridice pentru a fi declarate crime împotriva umanităţii

Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii, au declarat experţi independenţi numiţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Experţii au afirmat că infracţiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiţie al SUA au fost comise pe fondul unor convingeri ce ţin de supremaţie, rasism, corupţie şi misoginism extrem, scrie News.

Potrivit acestora, infracţiunile indică o comercializare şi o dezumanizare a femeilor şi fetelor.

„Atât de grave sunt amploarea, natura, caracterul sistematic şi dimensiunea transnaţională ale acestor atrocităţi împotriva femeilor şi fetelor, încât o parte dintre ele pot îndeplinesc criteriile juridice ale crimelor împotriva umanităţii”, au transmis aceştia într-un comunicat.

Experţii au subliniat că acuzaţiile conţinute în documente necesită o anchetă independentă, amănunţită şi imparţială şi au cerut, de asemenea, deschiderea unor investigaţii privind modul în care a fost posibil ca astfel de infracţiuni să fie comise o perioadă atât de îndelungată.

Departamentul de Justiţie al SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta.

O lege, aprobată de Congres cu un sprijin bipartizan larg în noiembrie, impune ca toate documentele legate de Epstein să fie făcute publice.

Experţii ONU au ridicat, de asemenea, îngrijorări privind „încălcări grave ale obligaţiilor de conformitate şi anonimizări/ştergeri de informaţii făcute greşit”, care au expus date sensibile despre victime. Peste 1.200 de victime au fost identificate în documentele publicate până acum.

„Reticenţa de a divulga pe deplin informaţiile sau de a extinde investigaţiile i-a făcut pe mulţi supravieţuitori să se simtă retraumatizaţi”, au spus experţii.

Publicarea documentelor de către Departamentul de Justiţie a scos la iveală legăturile lui Epstein cu numeroase persoane influente din politică, finanţe, mediul academic şi afaceri - atât înainte, cât şi după ce acesta a pledat vinovat în 2008 pentru acuzaţii legate de prostituţie, inclusiv solicitarea unei fete minore.

El a fost găsit mort în celula sa în 2019, după ce fusese arestat din nou în baza unor acuzaţii federale de trafic sexual de minori. Moartea sa a fost considerată sinucidere.