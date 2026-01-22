search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Cod galben de ger și avertizare de polei: ce zone sunt vizate

Publicat:

Vremea rămâne rece joi, 22 ianuarie, cu cod galben de ger în mai multe zone ale țării. Dimineața va fi ger în nord și centru, iar local sunt așteptate precipitații mixte, polei și ceață.

Un cod galben de ger valabil pentru mai multe zone ale țării FOTO Shutterstock
Un cod galben de ger valabil pentru mai multe zone ale țării FOTO Shutterstock

Bucureștiul, alături de județele Călărași, Giurgiu, Ilfov și Teleorman, se află, până la ora 09.00, sub cod galben de precipitații mixte, care vor favoriza depuneri locale de polei, cu risc crescut de alunecări și accidente rutiere.

Potrivit meteorologilor, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, însă dimineața va fi ger în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei.

Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, local în Oltenia, Transilvania și sudul Banatului și cu totul izolat în celelalte regiuni. În primele ore ale intervalului, pe arii restrânse se va depune polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între -2 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 și 3 grade. Pe alocuri va fi ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

Vremea în București

În capitală, temperaturile vor fi normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale zilei vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei.

Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -1...0 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

De asemenea, Capitala, împreună cu județele Călărași, Giurgiu, Ilfov și Teleorman se află sub cod galben, fiind semnalate precipitatii mixte care depun local polei. Acesta este valabil joi, 22 ianuarie, de la ora 5:05, până la 9:00.

Cod galben valabil până vineri

Totodată, amintim că de miercuri este în vigoare un cod galben de ger, până vineri la ora 10:00. Fenomenele vizate sunt: vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului

Potrivit meteorologilor, în regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Meteo

