search
Luni, 15 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Senatorul USR Ștefan Pălărie se află la Interviurile Adevărul

Este acordul dintre SUA și Iran prea frumos pentru a fi adevărat? Perspective și scenarii pentru Orientul Mijlociu

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Washingtonul și Teheranul par hotărâți să facă pași importanți spre o înțelegere istorică. Totuși, termenii preciși ai acestui compromis rămân neclari, iar experții se întreabă dacă asistăm la o pace durabilă sau doar la o simplă amânare a conflictului.

Război SUA Iran Israel foto shutterstock jpg

În ultimele luni, anunțuri similare privind o pace iminentă au fost primite cu scepticism. În realitate, succesul actual nu reprezintă un tratat final, ci un memorandum de înțelegere menit să traseze cadrul unor negocieri viitoare.

Dan Shapiro, fost ambasador al SUA în Israel, a subliniat pe platforma X (fostul Twitter) complexitatea momentului: „Până când textul final nu va fi semnat și publicat, vom asista la o intensă propagandă de ambele părți”. Shapiro a adăugat că „acest război a fost o greșeală. Președintele american a mizat pe o prăbușire rapidă a regimului de la Teheran, însă supraviețuirea acestuia în fața ofensivei americano-israeliene l-a consolidat din punct de vedere strategic, determinând statele din regiune să caute o dezescaladare și o reconstrucție a relațiilor”.

Luând în considerare incertitudinile actuale, evoluția regiunii în următoarele luni s-ar putea încadra în câteva scenarii de bază, scrie Jerusalem Post:

Patru scenarii pentru viitorul regiunii

Scenariul 1: Succesul diplomatic și stabilizarea regională

În cel mai optimist scenariu, memorandumul este semnat oficial în Elveția, vineri, 19 iunie, ambele tabere revendicând o victorie politică. Mediatorilor internaționali din Islamabad și Doha le va reveni sarcina de a pune în aplicare detaliile tehnice.

Iranul ridică blocada din Strâmtoarea Ormuz, permițând reluarea exporturilor de petrol, în timp ce SUA renunță la blocada navală. Teheranul acceptă transferul uraniului îmbogățit în afara țării în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor economice. Acest deznodământ ar permite Washingtonului să își reorienteze atenția strategică spre Europa și Asia, stimulând totodată integrarea economică dintre Israel și statele din Golf.

Scenariul 2: Eșecul negocierilor și menținerea conflictului de uzură

Există posibilitatea ca, în pofida eforturilor depuse de Pakistan și Qatar, delegațiile celor două țări să nu ajungă la un numitor comun la Geneva, amânând din nou semnarea.

În acest caz, regiunea revine la starea de conflict de intensitate scăzută. Israelul își va continua operațiunile împotriva Hezbollah în Liban, iar Iranul va menține amenințările cu represalii. Blocarea Strâmtorii Ormuz va forța statele din regiune să caute rute comerciale alternative terestre, în special prin Siria, transformând conflictul mocnit în noul status quo acceptat de Casa Albă.

Scenariul 3: Un acord interimar urmat de blocaj prelungit

O a treia ipoteză prevede semnarea memorandumului în această săptămână, însă negocierile pentru un acord final se prelungesc pe parcursul verii. Această abordare ar putea avantaja Teheranul, care mizează pe faptul că, odată semnat un acord interimar, Casa Albă va evita reluarea ostilităților sub presiunea aliaților săi regionali.

Summitul G7 începe în Franța, pe fondul acordului preliminar dintre SUA și Iran pentru încheierea războiului

Într-un astfel de context, incertitudinea persistă. Israelul își va păstra libertatea de acțiune în Liban și va face presiuni pentru noi lovituri asupra infrastructurii iraniene, generând cicluri periodice de confruntări armate la fiecare câteva luni.

Scenariul 4: Instabilitatea internă în Iran

Slăbit de lunile de război și de blocada economică, sistemul politic iranian ar putea deveni vulnerabil în fața unor mișcări interne de contestare sau a unei lovituri de stat.

O astfel de acțiune ar putea fi inițiată fie de elementele radicale din cadrul Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), care se opun oricărui compromis cu Occidentul, fie de facțiuni ale armatei regulate care încearcă să preîntâmpine o derivă extremistă. O instabilitate majoră la Teheran ar pune Washingtonul în postura de a nu avea un partener stabil și clar definit pentru semnarea păcii.

Reacțiile internaționale: între optimism și prudență

Anunțul privind acordul de principiu a generat deja primele poziționări majore la nivel global.

Secretarul General al ONU, António Guterres, a salutat decizia prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Stéphane Dujarric, considerând-o „un pas crucial spre soluționarea pașnică a conflictului”.

Grupul E4 (Marea Britanie, Franța, Germania și Italia), într-o declarație comună, guvernele europene s-au arătat dispuse să ridice o parte din sancțiunile economice, însă au condiționat strict acest lucru de adoptarea de către Iran a unor „măsuri clare și verificabile în privința programului său nuclear”.

Președintele Emmanuel Macron, sosit la Evian pentru summitul G7, a subliniat că prioritățile europene vizează sprijinul pentru Liban, securizarea definitivă a Strâmtorii Ormuz și obținerea de garanții ferme privind programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.

Presiunea politică de la Washington

Pentru administrația Trump, obținerea unei scăderi rapide a prețului petrolului este vitală pentru temperarea inflației înainte de alegerile parlamentare parțiale din această toamnă.

Cu toate acestea, opoziția democrată critică dur modul în care a fost gestionat conflictul. Reprezentantul Adam Smith, liderul democraților din Comisia pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, a declarat că, deși oprirea focului este pozitivă, războiul nu a adus niciun beneficiu strategic Statelor Unite: „Suntem exact în punctul în care ne aflam la sfârșitul lunii februarie, dar într-o situație mult mai dificilă. Acest lucru demonstrează inutilitatea declanșării acestui conflict”.

Adevărata validare istorică a strategiei Casei Albe va depinde exclusiv de capacitatea negocierilor din următoarele săptămâni de a produce un mecanism eficient și verificabil de monitorizare a ambițiilor nucleare ale Iranului, notează Jerusalem Post.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
digi24.ro
image
Cine sunt liberalii care sunt în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea. Parlamentarii PNL dispuși să îi voteze Cabinetul
stirileprotv.ro
image
Lista lui Veștea. Cine sunt parlamentarii liberali care l-ar susține pe premierul desemnat – SURSE
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Medeea, soția lui Florin Tănase, imagini inedite dintr-o destinație de vacanță de 5 stele. Cât costă aici o singură noapte de cazare
fanatik.ro
image
Când vom putea circula integral pe autostrada Sibiu-Pitești. În șase ani s-au construit doar 54 de kilometri, mai puțin de jumătate din proiect. Ce spune secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
libertatea.ro
image
Adrian Veștea l-a sunat pe Ilie Bolojan. „Mi-am surprins şi familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii”
digi24.ro
image
Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
Numit "trădător" și "impostor" pentru ce a făcut la Cupa Mondială, Justin Trudeau a venit cu răspunsul
digisport.ro
image
25 de șoferi, reținuți în cazul furtului de benzină și motorină de la Iași. Cum era sustras carburantul
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Obiceiul zilnic care ne afectează memoria și poate duce la anxietate și depresie
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
cancan.ro
image
Un pensionar cu grupe de muncă obține în instanță creșterea pensiei. Ajunge la 5.100 lei cu o cerere
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Locul de muncă unde ai şase luni libere pe an și ești plătit și când stai acasă. Nu ai nevoie de facultate, meseria atrage tot mai mulți tineri
playtech.ro
image
După retragerea oficială, Simona Halep cere dreptul la intimitate: „Vreau pur și simplu să-mi trăiesc alegerile în felul meu”
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
digisport.ro
image
Japonezii au cucerit din nou internetul! Gestul făcut după meciul cu Olanda a impresionat o lume întreagă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este soția lui Adrian Veștea. Anca ocupă o funcție importantă la stat. Au împreună doi băieți, unul absolvent de liceul, iar altul student la Fizică, la Măgurele
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Adio, pensii și salarii!
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Averea lui Adrian Veștea, premierul desemnat: 67.000 de mp de teren, case și economii în trei valute
click.ro
image
Realizare uriașă în medicină. O boală autoimună gravă, adusă în remisie cu o terapie care reprogramează sistemul imunitar
click.ro
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au văzut-o și au cumpărat-o pe loc! Cum arată vila în care locuiește Adelina Pestrițu alături de familia sa
image
Averea lui Adrian Veștea, premierul desemnat: 67.000 de mp de teren, case și economii în trei valute

OK! Magazine

image
Modelul care ar fi avut o aventură cu Brad Pitt face „sex compulsiv” de când a divorțat! „Gata cu fata cea bună!”

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Ce mănâncă Prințul Wiliam la micul dejun pentru a rămâne sănătos?