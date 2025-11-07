Tensiuni în Pacific. Coreea de Nord a lansat o nouă rachetă balistică spre mare

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud, fără a oferi alte detalii.

Guvernul japonez a declarat, de asemenea, că Coreea de Nord a lansat ceea ce ar putea fi o rachetă balistică, iar aceasta a căzut, cel mai probabil, în afara zonei economice exclusive a Japoniei, transmite Reuters.

Premierul Sanae Takaichi a afirmat că nu au fost confirmate relatări privind pagube.

În urmă cu o zi, Coreea de Nord a criticat administraţia preşedintelui american Donald Trump pentru impunerea unor sancţiuni care o „antagonizează” și a promis că va răspunde pe măsură, notează Reuters.

Coreea de Nord a efectuat pe 22 octombrie primele sale teste cu rachete balistice din ultimele luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.

Kim Jong Un a accelerat puternic ritmul testelor de armament după eșecul negocierilor nucleare cu Trump din 2019, cauzat de disputele privind sancțiunile economice americane.

La începutul lunii trecute, Kim a prezentat o nouă rachetă balistică intercontinentală în cadrul unei parade militare la care au participat oficiali de rang înalt din China, Rusia și alte țări. Parada a subliniat creșterea influenței diplomatice a lui Kim și determinarea sa de a construi un arsenal nuclear capabil să lovească Statele Unite și aliații lor.