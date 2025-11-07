search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Tensiuni în Pacific. Coreea de Nord a lansat o nouă rachetă balistică spre mare

0
0
Publicat:

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud, fără a oferi alte detalii.

Coreea de Nord a lansat din nou o rachetă spre mare FOTO Arhivă
Coreea de Nord a lansat din nou o rachetă spre mare FOTO Arhivă

Guvernul japonez a declarat, de asemenea, că Coreea de Nord a lansat ceea ce ar putea fi o rachetă balistică, iar aceasta a căzut, cel mai probabil, în afara zonei economice exclusive a Japoniei, transmite Reuters.

Premierul Sanae Takaichi a afirmat că nu au fost confirmate relatări privind pagube.

În urmă cu o zi, Coreea de Nord a criticat administraţia preşedintelui american Donald Trump pentru impunerea unor sancţiuni care o „antagonizează” și a promis că va răspunde pe măsură, notează Reuters.

Coreea de Nord a efectuat pe 22 octombrie primele sale teste cu rachete balistice din ultimele luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.

Kim Jong Un a accelerat puternic ritmul testelor de armament după eșecul negocierilor nucleare cu Trump din 2019, cauzat de disputele privind sancțiunile economice americane.

La începutul lunii trecute, Kim a prezentat o nouă rachetă balistică intercontinentală în cadrul unei parade militare la care au participat oficiali de rang înalt din China, Rusia și alte țări. Parada a subliniat creșterea influenței diplomatice a lui Kim și determinarea sa de a construi un arsenal nuclear capabil să lovească Statele Unite și aliații lor.

În lume

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu averea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Nici moartea nu l-a scăpat de DNA
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
O bancă poate lua bani din cont fără notificare. Condiții pentru această decizie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate