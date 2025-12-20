search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Rușii s-au infiltrat într-un alt oraș din prima linie din Donețk. Putin s-a lăudat cu cucerirea lui în conferința lui anuală

Război în Ucraina
Publicat:

În ultimele săptămâni, au avut loc lupte grele într-un alt oraș de pe frontul de est, și anume în orașul Siversk, relatează Kyiv Independent și Serviciul ucrainean al RFE/RL. Acesta a fost pomenit de Vladimir Putin în conferința maraton anuală de vineri, în care răspunde la întrebările cetățenilor și jurnaliștilor, el enumerându-l printre succesele Rusiei din ultima vreme, deși ucrainenii neagă aceste afirmații. Președintele rus chiar a invitat un militar să vorbească despre cucerirea orașului, acesta susținând că locuitorii s-au bucurat să fie eliberați de ruși.

Orașul din prima linie Kostiantinivka FOTO EPA-EFE
Orașul din prima linie Kostiantinivka FOTO EPA-EFE

Siversk este avanpost mic, dar important, pe care forțele ruse  încearcă să-l cucerească de la sfârșitul anului 2022.

În prezent, trupele rusești au capturat cea mai mare parte a orașului, potrivit hărții DeepState, apropiat forțelor ucrainene.

Rusia a anunțat încă din 11 decembrie că a cucerit Siversk, Ministerul rus al apărării publicând inclusiv imagini cu steaguri rusești pe clădiri ale orașului.

Conducerea Armatei a 11-a, responsabilă de acest segment al frontului, a negat căderea orașului. Câteva zile mai târziu însă, a recunoscut că nu controlează decât „o parte a orașului”.

În septembrie un purtător de cuvânt al Corpului Armatei 11 avertiza asupra intenției ruse de a lansa o ofensivă aici, cu scopul de a stabili o poziție spre sprijin pentru atacurile ulterioare.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 25 noiembrie, grupul de informații open-source ucrainean DeepState a raportat o creștere bruscă a atacurilor și incursiunilor rusești în zona urbană a orașului.

Astfel, la periferia estică a orașului Siversk a apărut deja prima zonă „roșie”, ca apoi în decembrie aceasta să se extindă rapid  și, în doar două săptămâni, să acopere mai mult de jumătate din oraș.

Într-un videoclip postat pe YouTube pe 10 decembrie, cofondatorul DeepState, Roman Pohorilyi, anunța că situația s-a deteriorat: forțele rusești au început să se infiltreze în Siversk din mai multe direcții.

„Totul a început cu unități inamice care s-au infiltrat în oraș dinspre flancuri, în special dinspre sud. Mai târziu, au forțat și dinspre est, lângă Verhniokamianske. Deși Brigada 54 a Ucrainei a reușit să mențină linia acolo mult timp, inamicul a început în cele din urmă să pătrundă în oraș”, a spus el.

Pe 13 decembrie, Ukrainska Pravda relata că forțele rusești s-au infiltrat în mare parte din Siversk, citând în acest sens surse militare care avertizau asupra unei situații critice. Acestea au explicat că râul Bakhmutka a devenit o barieră naturală și că probabil va servi drept ultima linie defensivă a orașului.

„Râul Bakhmutka a devenit un obstacol major pentru inamic. În prezent, delimitează linia activă de angajament. Deși există tentative de a-l traversa — chiar și pe sub poduri — forțele ucrainene continuă să atace trupele inamice care încearcă să se fortifice dincolo de el”, a explicat el.

Luptele din Siversk continuă 

Pe 14 decembrie, Maksym Butolin, sergentul-șef al Brigăzii 54 Mecanizate Separate - unitatea care conduce apărarea orașului Siversk — a declarat la televiziunea națională că „a vorbi despre controlul deplin asupra orașului este imposibil”.

Butolin a subliniat unitățile rusești profită de ceață, ploaie și ninsoare pentru a se deplasa în grupuri mici și a se ascunde în subsolurile clădirilor rezidențiale.

Două zile mai târziu, pe 16 decembrie, brigada raport că luptele sunt încă în desfășurare în interiorul orașului.

„Siversk rămâne sub presiunea constantă a invadatorilor: unii încearcă să pătrundă în oraș, alții în suburbii, sperând să-și consolideze pozițiile. Dar pentru ei, se termină la fel de fiecare dată”, se arată în comunicatul brigăzii.

Expertul militar Vladislav Seleznev, a făcut observația că între Sloviansk și Siversk se află câmpuri și păduri, iar din această cauză va fi dificil de stabilit o linie de apărare stabilă în această zonă.

„Desigur, serviciile și unitățile noastre tehnico-ingineresti lucrează pentru a crea cât mai multe probleme inamicului și armatei sale”, a declarat acesta pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

De ce orașul e important

Înainte de invazia la scară largă, Siversk găzduia aproximativ 10.000 de locuitori. De atunci, orașul a fost în mare parte depopulat, autoritățile locale estimând că au mai rămas doar câteva sute de civili.

În ciuda dimensiunilor sale modeste, Siversk joacă un rol cheie în apărarea regiunii Donețk de nord.

Orașul contribuie la protejarea centrelor urbane mai mari, Sloviansk și Kramatorsk - principalele bastioane ale așa-numitei „centuri fortificate a Ucrainei și  pe care Moscova nu a reușit să le cucerească în aproape patru ani de lupte și care sunt acum în centrul unor discuții de pace cărora SUA încearcă să le imprime un ritm accelerat.

De la Siversk până la Sloviansk sunt 27 de kilometri, iar până la Kramatorsk, 36 de kilometri.

Forțele rusești încearcă să ajungă în orașului Siversk din iulie 2022, după căderea orașului Sievierodonetsk și Lișichansk.

În cei peste trei ani de lupte, Siversk s-a numărat printre  cele mai stabile zone ale frontului, în ciuda intensității luptelor din zonele din vecinătate, trupele rusești reușind să avanseze doar aproximativ 19 kilometri.

Totuși, Pohorilyi avertizează că prăbușirea orașului Siversk, deși nu este încă totală, reprezintă un risc real.

„La un moment dat, s-ar putea să ne trezim și să găsim întregul oraș în zona roșie. De aceea este nevoie urgentă de mai multă atenție și întăriri. Chiar și Brigada 54 recunoaște că sunt necesare rezerve și sprijin suplimentar pentru a menține acest sector, pe care l-au apărat ani de zile”, a spus el.

ISW: Potrivit dovezilor, Rusia a ocupat 77% din Siversk

Putin a continuat să exagereze succesele rusești, susținând că forțele rusești au ocupat Siversk. ISW a evaluat, pe baza dovezilor, că forțele rusești au ocupat aproximativ 77% din oraș. Valeri Gherasimov a susținut, de asemenea, în cadrul unei ședințe de informare din 18 decembrie pentru atașații militari străini, că forțele rusești au ocupat Kupyinsk (în ciuda dovezilor tot mai numeroase că forțele ucrainene au eliberat o porțiune semnificativă a orașului) și controlează 50% din Kostiantinivka.

ISW a observat dovezi că forțele rusești au ocupat doar 1,6% din Kostiantinivka, menținând în același timp o prezență în doar cinci procente din oraș (fie prin misiuni de infiltrare, fie prin asalturi)

