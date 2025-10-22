Coreea de Nord a reluat testele cu rachete balistice înaintea vizitei lui Trump în țara vecină

Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.

Armata sud-coreeană a anunțat că a detectat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune lansate dintr-o zonă situată la sud de Phenian, care au zburat aproximativ 350 de kilometri spre nord-est. Statul Major al Coreei de Sud nu a oferit detalii suplimentare despre traiectorie, dar a precizat că rachetele nu au căzut în mare, relatează AFP.

Statul Major a adăugat că armata sud-coreeană rămâne pregătită să respingă orice provocare din partea Coreei de Nord, bazându-se pe alianța militară solidă cu Statele Unite.

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat reporterilor că Tokyo menține o comunicare strânsă cu Washingtonul și Seulul, inclusiv prin schimbul în timp real de date privind avertizările de rachete. Coreea de Nord nu a comentat imediat lansările.

Coreea de Sud urmează să găzduiască săptămâna viitoare summitul anual APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), dedicat promovării integrării economice și comerțului, fără o componentă militară. Trump era așteptat să vină la Gyeongju înainte de summit pentru întâlniri bilaterale cu lideri precum președintele chinez Xi Jinping și președintele sud-coreean Lee Jae Myung, însă oficialii sud-coreeni spun că este puțin probabil ca el să participe la conferința principală APEC, programată între 30 octombrie și 1 noiembrie.

Experții au declarat anterior că Phenianul ar putea efectua teste provocatoare cu rachete înainte sau în timpul summitului APEC pentru a-și reafirma dorința de a fi recunoscut ca stat deținutor de arme nucleare. Potrivit acestora, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea nevoie de acest statut pentru a cere ONU ridicarea sancțiunilor economice impuse din cauza programului său nuclear.

Lansările de miercuri au fost primele de acest tip după testele din 8 mai, când Coreea de Nord a simulat atacuri nucleare de răspuns împotriva forțelor americane și sud-coreene. Totodată, sunt primele teste balistice efectuate de Phenian de la preluarea mandatului de către Lee, în iunie, care a promis eforturi pentru restabilirea păcii în Peninsula Coreeană.

Kim Jong Un a accelerat puternic ritmul testelor de armament după eșecul negocierilor nucleare cu Trump din 2019, cauzat de disputele privind sancțiunile economice americane. Luna trecută, însă, Kim a sugerat că ar putea reveni la masa discuțiilor dacă Washingtonul renunță la cererea de denuclearizare a Coreei de Nord, după ce Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința pentru o nouă rundă de diplomație.

La începutul lunii, Kim a prezentat o nouă rachetă balistică intercontinentală în cadrul unei parade militare la care au participat oficiali de rang înalt din China, Rusia și alte țări. Parada a subliniat creșterea influenței diplomatice a lui Kim și determinarea sa de a construi un arsenal nuclear capabil să lovească Statele Unite și aliații lor.

Presa de stat nord-coreeană a relatat că parada din 10 octombrie a inclus racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, descrisă drept „cel mai puternic sistem de armă strategică nucleară al țării”. Analiștii afirmă că racheta este proiectată să transporte mai multe focoase nucleare pentru a învinge scuturile americane antirachetă și că Phenianul ar putea testa acest model în lunile următoare.