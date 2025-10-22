search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Coreea de Nord a reluat testele cu rachete balistice înaintea vizitei lui Trump în țara vecină

0
0
Publicat:

Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.

Coreea de Nord a reluat testele cu rachetă balistică FOTO KNCA
Coreea de Nord a reluat testele cu rachetă balistică FOTO KNCA

Armata sud-coreeană a anunțat că a detectat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune lansate dintr-o zonă situată la sud de Phenian, care au zburat aproximativ 350 de kilometri spre nord-est. Statul Major al Coreei de Sud nu a oferit detalii suplimentare despre traiectorie, dar a precizat că rachetele nu au căzut în mare, relatează AFP.

Statul Major a adăugat că armata sud-coreeană rămâne pregătită să respingă orice provocare din partea Coreei de Nord, bazându-se pe alianța militară solidă cu Statele Unite.

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat reporterilor că Tokyo menține o comunicare strânsă cu Washingtonul și Seulul, inclusiv prin schimbul în timp real de date privind avertizările de rachete. Coreea de Nord nu a comentat imediat lansările.

Coreea de Sud urmează să găzduiască săptămâna viitoare summitul anual APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), dedicat promovării integrării economice și comerțului, fără o componentă militară. Trump era așteptat să vină la Gyeongju înainte de summit pentru întâlniri bilaterale cu lideri precum președintele chinez Xi Jinping și președintele sud-coreean Lee Jae Myung, însă oficialii sud-coreeni spun că este puțin probabil ca el să participe la conferința principală APEC, programată între 30 octombrie și 1 noiembrie.

Experții au declarat anterior că Phenianul ar putea efectua teste provocatoare cu rachete înainte sau în timpul summitului APEC pentru a-și reafirma dorința de a fi recunoscut ca stat deținutor de arme nucleare. Potrivit acestora, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea nevoie de acest statut pentru a cere ONU ridicarea sancțiunilor economice impuse din cauza programului său nuclear.

Lansările de miercuri au fost primele de acest tip după testele din 8 mai, când Coreea de Nord a simulat atacuri nucleare de răspuns împotriva forțelor americane și sud-coreene. Totodată, sunt primele teste balistice efectuate de Phenian de la preluarea mandatului de către Lee, în iunie, care a promis eforturi pentru restabilirea păcii în Peninsula Coreeană.

Kim Jong Un a accelerat puternic ritmul testelor de armament după eșecul negocierilor nucleare cu Trump din 2019, cauzat de disputele privind sancțiunile economice americane. Luna trecută, însă, Kim a sugerat că ar putea reveni la masa discuțiilor dacă Washingtonul renunță la cererea de denuclearizare a Coreei de Nord, după ce Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința pentru o nouă rundă de diplomație.

La începutul lunii, Kim a prezentat o nouă rachetă balistică intercontinentală în cadrul unei parade militare la care au participat oficiali de rang înalt din China, Rusia și alte țări. Parada a subliniat creșterea influenței diplomatice a lui Kim și determinarea sa de a construi un arsenal nuclear capabil să lovească Statele Unite și aliații lor.

Presa de stat nord-coreeană a relatat că parada din 10 octombrie a inclus racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, descrisă drept „cel mai puternic sistem de armă strategică nucleară al țării”. Analiștii afirmă că racheta este proiectată să transporte mai multe focoase nucleare pentru a învinge scuturile americane antirachetă și că Phenianul ar putea testa acest model în lunile următoare.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
fanatik.ro
image
Gregorio Fazzone, un elvețian care administrează firme românești, sancționat internațional pentru finanțarea Hezbollah. Partener cu milionarul georgian Vaja Jhashi
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani! Filarmonica George Enescu este în doliu
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Decizie privind creșterea de taxe și impozite. Consilierul premierului Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gisele Bündchen și Prințul William, întâlnire neașteptată în Brazilia. Cu ce ocazie împreună?

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze