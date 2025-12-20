Gata cu circul: Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer profesionist, pus la podea de Anthony Joshua

Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani), prin K.O. în runda a 6-a, la gala de la Miami. Youtuber-ul devenit boxer profesionist și-a atins limitele.

Fostul campion mondial al greilor și-a doborât adversarul de două ori într-o rundă a 5-a plină de acţiune şi a încheiat disputa cu un croşeu de dreapta devastator, în runda a 6-a.

„A durat puţin mai mult decât mă aşteptam, dar mâna dreaptă şi-a găsit în sfârşit ţinta", a declarat Joshua, care s-a întors în ring după o pauză de 15 luni.

„Jake Paul s-a descurcat foarte bine în seara asta. Vreau să-i felicit. S-a ridicat de fiecare dată. A fost dificil pentru el, dar a continuat să caute o soluţie. E nevoie de un bărbat adevărat pentru a face asta... dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat", a adăugat Joshua.

Jake Paul nu a făcut faţă duelului cu un profesionis. „Cred că mi-am rupt maxilarul. Cu siguranţă e rupt, dar omule, a fost bine. O mică bătaie de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile... O să mă întorc şi o să câştig centura de campion mondial la un moment da", a spus Paul, făcut profesonist de WBA.