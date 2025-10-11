Video Kim Jong-un a organizat o paradă militară grandioasă la Phenian, la 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor

Coreea de Nord a marcat vineri seară, printr-o amplă paradă militară în centrul capitalei Phenian, 80 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor, formațiunea aflată la putere. Evenimentul s-a desfășurat în prezența liderului Kim Jong-un și a unor demnitari străini de rang înalt, notează agenția oficială de presă KCNA, citată de AFP.

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc în piaţa Kim Il Sung pe 10 octombrie”, notează sursa citată. Printre armele expuse s-au numărat rachete balistice intercontinentale (ICBM) și vehicule de lansare a dronelor.

La ceremonie au fost prezenți prim-ministrul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev, alături de Kim Jong-un, care a prezidat evenimentul. Liderul nord-coreean participase, pe 3 septembrie, la Beijing, la o altă paradă militară impresionantă, organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum 80 de ani, unde s-a aflat alături de președinții Xi Jinping și Vladimir Putin.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat legăturile de la începutul războiului din Ucraina, Phenianul trimițând mii de soldați pentru a sprijini forțele ruse. China rămâne, însă, principalul aliat al regimului nord-coreean, supus sancțiunilor impuse de Națiunile Unite pentru programele sale nucleare și balistice.