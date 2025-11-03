search
Noul prim-ministru al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un: „Sunt hotărâtă să rezolv problema răpirilor"

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, și-a exprimat dorința de a organiza un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, o întâlnire care nu a mai avut loc de peste două decenii între cei doi vecini.

Noul prim-ministru al Japoniei Sanae Takaichi vrea un summit cu Kim Jong Un FOTO: EFA EFE
Noul prim-ministru al Japoniei Sanae Takaichi vrea un summit cu Kim Jong Un FOTO: EFA EFE

„Am transmis deja Coreei de Nord dorința noastră de a organiza un summit”, a spus Takaichi luni, în cadrul unui miting dedicat familiilor cetățenilor japonezi răpiți de agenți nord-coreeni în urmă cu câteva decenii, relatează CNN.  

Răpirile cetățenilor japonezi rămân una dintre cele mai dureroase dispute dintre Tokyo și Phenian, două țări despărțite de mare, dar legate de o istorie complicată, marcată de colonizare și conflicte.

„Vreau ca liderii să se întâlnească direct și să obțină rezultate concrete”, a subliniat Takaichi. „Sunt hotărâtă să fac o breșă și să rezolv problema răpirilor în timpul mandatului meu”, a adăugat premierul japonez.

Autoritățile de la Tokyo susțin că cel puțin 17 cetățeni japonezi au fost răpiți de agenți nord-coreeni la sfârșitul anilor 1970 și în anii 1980. Cinci dintre aceștia au fost repatriați în 2002, după recunoașterea parțială a faptelor de către Coreea de Nord. Potrivit unui raport al ONU din 2014, răpirile făceau parte dintr-un program de spionaj al regimului de la Phenian.

Coreea de Nord contestă însă cifrele Japoniei și afirmă că unii dintre japonezii dispăruți ar fi murit în accidente sau sinucideri, considerând problema închisă.

Sprijin american și speranțe noi

Deși se află în funcție de mai puțin de două săptămâni, Takaichi s-a întâlnit deja de două ori cu familiile celor răpiți, inclusiv o dată alături de președintele american Donald Trump, aflat recent în vizită în Japonia. Premierul a afirmat că își continuă astfel misiunea politică a mentorului său, fostul prim-ministru Shinzo Abe, care îi prezentase lui Trump aceleași familii în timpul primului mandat al liderului american.

Cu o nouă conducere la Tokyo și cu Trump din nou la Casa Albă, familiile japonezilor răpiți privesc cu speranță spre o posibilă reluare a negocierilor.

Precedentul din 2002

Ultimul summit japonezo–nord-coreean a avut loc în 2002, când premierul de atunci Junichiro Koizumi s-a întâlnit la Phenian cu Kim Jong II, tatăl actualului lider. A fost prima vizită a unui prim-ministru japonez în Coreea de Nord după al Doilea Război Mondial și momentul în care Phenianul a recunoscut pentru prima dată răpirile, după ani de negare.

Kim Jong II și-a cerut scuze la acea vreme, afirmând că agenții implicați au fost pedepsiți și promițând că astfel de acțiuni nu se vor repeta. În luna următoare, cinci japonezi răpiți au fost repatriați, reunindu-se cu familiile lor după 20–30 de ani de captivitate.

Koizumi a revenit în Coreea de Nord în 2004, când și membrii familiilor unor persoane răpite au fost autorizați să se întoarcă în Japonia. După acel moment, negocierile au stagnat, fără alte repatrieri sau progrese semnificative.

O misiune personală pentru Takaichi

Shinzo Abe, asasinat în 2022, a fost unul dintre puținii lideri japonezi care au declarat că sunt dispuși să se întâlnească cu Kim Jong Un fără condiții, pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale. Fostul premier Fumio Kishida a făcut o promisiune similară, însă întâlnirile nu s-au materializat.

Acum, Sanae Takaichi, care a preluat conducerea guvernului după victoria în alegerile interne ale partidului, moștenește o problemă diplomatică nerezolvată de decenii. Premierul speră însă să fie cea care va reuși, în sfârșit, să deschidă un nou capitol în relațiile dintre Tokyo și Phenian.

