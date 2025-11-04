Kim Yong Nam, fostul șef onorific al Coreei de Nord, a murit la 97 de ani

Kim Yong Nam, fostul președinte al Adunării Supreme din Coreea de Nord, funcție echivalentă teoretic cu cea de șef al statului, a murit la vârsta de 97 de ani, a anunțat marți presa de stat de la Phenian.

Agenția oficială KCNA, citată de CNN, a transmis că moartea a fost cauzată de o insuficiență multiplă de organe. Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a prezentat la catafalcul fostului demnitar „pentru a-și exprima sincere condoleanțe”.

Fotografiile publicate de KCNA îl arată pe Kim Jong Un, înconjurat de oficiali de rang înalt, aducând un ultim omagiu în fața sicriului în care era depus Kim Yong Nam.

Kim Yong Nam a deținut, între 1998 și 2019, una dintre cele mai longevive funcții din aparatul de stat nord-coreean: cea de președinte al Adunării Supreme, un rol preponderent onorific, dar care îi conferea statutul de reprezentant oficial al Coreei de Nord în relațiile externe.

Puterea reală a rămas, însă, concentrată în mâinile liderului suprem și ale familiei lui Kim Jong Un. Din 2019, funcția deținută de Kim Yong Nam a fost preluată de Choe Ryong-hae, considerat al doilea om ca influență în ierarhia regimului.

Rol diplomatic și apariții rare

Kim Yong Nam a fost una dintre cele mai vizibile personalități ale regimului nord-coreean pe scena internațională. În 2018, el a condus delegația oficială a Phenianului la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, în Coreea de Sud, alături de Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un.

Un gest devenit celebru în presa sud-coreeană a fost momentul în care i-a cedat locul de onoare lui Kim Yo Jong în timpul unei întâlniri cu oficiali sud-coreeni. A fost interpretat ca o demonstrație de loialitate menită să-i asigure supraviețuirea politică.