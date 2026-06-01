Elev de la școala de poliție, exmatriculat după ce a recunoscut că a consumat droguri

Un elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj a fost exmatriculat la doar câteva luni de la admitere după ce, audiat ca martor într-un dosar instrumentat de DIICOT, le-ar fi recunoscut procurorilor că a cumpărat și consumat substanțe interzise.

Tânărul care se visa polițist a fost admis la Școala de Agenți de Poliție din Cluj la finalul anului 2024 și a început cursurile în ianuarie 2025. Ulterior, în urma unor verificări, reprezentanții școlii de poliție au descoperit o declarație pe care tânărul a dat-o ca martor într-un dosar penal de criminalitate organizată instrumentat de DIICOT.

În fața procurorilor, acesta ar fi recunoscut că a cumpărat și consumat substanțe cu efect psihoactiv de aproximativ 60 de ori.

Reprezentanții instituției au observat că la recrutare tânărul nu a menționat aceste episoade. Pusă în fața faptului împlinit, conducerea școlii a decis exmatricularea sa.

Elevul polițist a contestat însă măsura în instanță și a susținut că în dosarul DIICOT a avut doar calitatea de martor, nu de suspect sau inculpat, și că a spus adevărul în fața procurorilor.

Tribunalul Cluj a respins însă cererea și a stabilit că autoritățile au avut dreptul să considere acțiunile lui incompatibile cu statutul de viitor polițist.