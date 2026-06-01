search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elev de la școala de poliție, exmatriculat după ce a recunoscut că a consumat droguri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj a fost exmatriculat la doar câteva luni de la admitere după ce, audiat ca martor într-un dosar instrumentat de DIICOT, le-ar fi recunoscut procurorilor că a cumpărat și consumat substanțe interzise.

Viitor polițist, drogat FOTO: Poliția română
Viitor polițist, drogat FOTO: Poliția română

Tânărul care se visa polițist a fost admis la Școala de Agenți de Poliție din Cluj la finalul anului 2024 și a început cursurile în ianuarie 2025. Ulterior, în urma unor verificări, reprezentanții școlii de poliție au descoperit o declarație pe care tânărul a dat-o ca martor într-un dosar penal de criminalitate organizată instrumentat de DIICOT. 

În fața procurorilor, acesta ar fi recunoscut că a cumpărat și consumat substanțe cu efect psihoactiv de aproximativ 60 de ori.

Reprezentanții instituției au observat că la recrutare tânărul nu a menționat aceste episoade.  Pusă în fața faptului împlinit, conducerea școlii a decis exmatricularea sa. 

Elevul polițist a contestat însă măsura în instanță și a susținut că în dosarul DIICOT a avut doar calitatea de martor, nu de suspect sau inculpat, și că a spus adevărul în fața procurorilor. 

Tribunalul Cluj a respins însă cererea și a stabilit că autoritățile au avut dreptul să considere acțiunile lui incompatibile cu statutul de viitor polițist.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
gandul.ro
image
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce salariu are antrenorul şi prima uriaşă pentru câştigarea titlului
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski a făcut o greșeală fatală care a indignat Polonia. De ce ar putea să rămână fără Ordinul Vulturul Alb
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
digisport.ro
image
Declarație plină de iubire făcută de Anca Dinicu pentru băiețelul ei: „Practic, tu mă crești pe mine”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
cancan.ro
image
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Insula din Grecia unde mașinile sunt interzise. Este un paradis pentru cei care iubesc liniştea
playtech.ro
image
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de ”Zeița de la Montreal”, la întoarcerea acasă
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Ce se poate întâmpla cu elevii care folosesc AI pentru teme. De ce sunt îngrijorați părinții de noul obicei al copiilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
Ziua norocoasă a săptămânii. E scris în stele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
click.ro
image
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
click.ro
image
Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au reunit după divorț. Motivul special care i-a adus din nou împreună: „Ce e mai bun abia urmează”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?