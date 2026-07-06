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Generația sandwich

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La Teatrul Mic din București se joacă de ceva vreme un spectacol extraordinar: Ținutul din miezul verii, montat de regizorul Vlad Massaci după textul dramaturgului american Tracy Letts. Publicul larg cunoaște probabil povestea mai ales prin ecranizarea August: Osage County, avându-le în rolurile principale pe Meryl Streep și Julia Roberts, film recompensat cu numeroase nominalizări la Oscar. Dincolo de interpretările remarcabile ale Rodicăi Negrea și Andreei Grămoșteanu, alături de întreaga distribuție, spectacolul aduce în prim-plan o temă care ar trebui să ne dea serios de gândit.

Foto: Arhivă Adevărul
Foto: Arhivă Adevărul

Povestea începe cu dispariția tatălui unei familii marcate de tensiuni și frustrări acumulate de-a lungul anilor. Două din cele trei fiice se întorc acasă pentru a fi alături de mama lor, o femeie autoritară, dependentă de medicamente și tot mai greu de suportat de cei din jur. Reuniunea familială scoate la suprafață conflicte vechi, secrete și resentimente, dar și o problemă cât se poate de concretă: cine va avea grijă de mamă mai departe, mai ales că și ce-a de-a treia fiică are gânduri serioase să plece de lângă ea? Cine își asumă responsabilitatea pentru un părinte rămas singur, vulnerabil și dependent de sprijinul celor apropiați? Dincolo de drama familială, piesa vorbește despre una dintre cele mai dificile întrebări ale vieții adulte: până unde merge datoria față de părinți și cum se împacă aceasta cu propriile obligații, propriile familii și propriile planuri de viață?

Este o întrebare care depășește cu mult granițele unei piese de teatru. De fapt, este una dintre marile întrebări ale societăților contemporane. Pentru că, dincolo de conflictele familiale și de particularitățile fiecărei povești, milioane de oameni trăiesc astăzi exact această dilemă. Sunt adulți care au încă responsabilități față de copiii lor, dar care încep să poarte, în același timp, responsabilități tot mai mari față de părinții lor. Sociologii au un nume pentru această categorie: generația sandwich.

Este vorba despre cei aflați, în general, între 40 și 60 de ani, prinși între două generații dependente. Într-o direcție sunt copiii sau tinerii adulți care încă au nevoie de sprijin financiar, emoțional și logistic. În cealaltă sunt părinții care înaintează în vârstă, se confruntă cu probleme de sănătate și au nevoie, la rândul lor, de sprijin. Între cele două se află omul de mijloc: cu un loc de muncă, cu rate, cu propriile probleme și cu sentimentul că trebuie să fie prezent peste tot, în același timp.

Fenomenul nu este nou. Nouă este doar amploarea sa. Europa îmbătrânește. Numărul persoanelor vârstnice crește constant, iar speranța de viață este mai mare decât în urmă cu câteva decenii. În același timp, tinerii își câștigă independența economică mai târziu. Costurile locuirii au crescut, accesul la proprietate este mai dificil, iar începutul vieții profesionale este adesea marcat de incertitudine. Rezultatul este că perioada în care un adult trebuie să susțină simultan două generații devine tot mai lungă.

România nu face excepție. Dimpotrivă. În multe privințe, presiunea este chiar mai mare decât în alte state europene. Familia românească a funcționat întotdeauna pe baza solidarității dintre generații. Părinții au făcut sacrificii pentru copii, iar copiii au considerat firesc să-și ajute părinții la bătrânețe. Este una dintre valorile care au ținut comunitățile împreună în perioade dificile și care au compensat, de multe ori, absența unor politici publice eficiente.

Problema apare atunci când această solidaritate începe să suporte singură greutăți care depășesc puterea unei familii. Pentru mulți părinți români, responsabilitatea față de copii nu se încheie la 18 ani și nici măcar la terminarea facultății. Ea continuă prin plata chiriei, prin sprijin pentru cumpărarea unei locuințe, prin ajutor financiar în momentele dificile sau prin implicarea directă în creșterea nepoților. În același timp, aceiași părinți ajung să se ocupe de proprii părinți, aflați la vârste tot mai înaintate. Aceeași familie trebuie să privească simultan spre viitor și spre trecut. Să investească în șansele copiilor și să asigure demnitatea părinților. Să plătească educație și medicamente. Să economisească pentru mâine și să rezolve urgențele de astăzi.

Această presiune este amplificată de una dintre cele mai importante transformări sociale prin care a trecut România după 1990: migrația. În ultimele două decenii, milioane de români au plecat la muncă în străinătate. În spatele cifrelor se află o realitate complexă. Cei plecați nu au rupt legătura cu familiile rămase acasă. Dimpotrivă. În foarte multe cazuri, au continuat să le susțină financiar ani la rând.

Sumele trimise în România de diaspora au reprezentat, în anumite perioade, una dintre cele mai importante surse de intrare de valută în economie. Vorbim despre zeci de miliarde de euro transferate în ultimele două decenii. Bani care au plătit facturi, studii, tratamente medicale, rate bancare, renovări de locuințe și, uneori, pur și simplu supraviețuirea unor gospodării. Dar remiterile nu spun întreaga poveste.

Pentru mulți români din diaspora, generația sandwich funcționează la distanță. Ei trimit bani copiilor aflați la studii sau la început de drum și, în același timp, își ajută părinții rămași în țară. Participă la viața familiei prin apeluri video, transferuri bancare și vizite scurte, încercând să compenseze prin resurse materiale o absență fizică pe care nimeni nu și-a dorit-o. Această realitate ridică o întrebare importantă. Cât timp poate familia să funcționeze ca principal mecanism de protecție socială?

În România, de fiecare dată când apare o dificultate, răspunsul pare să fie același: familia va găsi o soluție. Familia va avea grijă de copil. Familia va ajuta tânărul să își cumpere o locuință. Familia va susține părintele bolnav. Familia va trimite bani din străinătate. Familia va interveni acolo unde instituțiile sunt insuficiente. De multe ori, chiar așa se întâmplă. Numai că această capacitate nu este infinită.

Generația sandwich reprezintă poate cea mai clară dovadă că marile transformări demografice, economice și sociale nu sunt simple statistici. Ele ajung în casele oamenilor, în bugetele lor, în timpul lor liber și în alegerile pe care sunt obligați să le facă. Între copilul care are nevoie de ajutor și părintele care nu mai poate fi lăsat singur. Între propria carieră și obligațiile familiale. Între dorința de a-și construi propriul viitor și sentimentul datoriei față de cei apropiați.

În „Ținutul din miezul verii”, întrebarea rămâne deschisă: cine rămâne și cine pleacă? Cine își asumă responsabilitatea și cine își revendică dreptul la propria viață? Este o întrebare care nu mai aparține doar teatrului. Ea se regăsește astăzi în milioane de familii din România și din Europa. Iar răspunsul nu poate fi lăsat exclusiv pe umerii celor aflați la mijloc.

Pentru că generația sandwich nu este doar o categorie sociologică. Este generația care ține împreună familia, comunitatea și, de multe ori, chiar societatea. Iar o societate care nu vede această realitate riscă să descopere prea târziu cât de mult s-a sprijinit pe sacrificiul ei tăcut.

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