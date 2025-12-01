Tadjikistan: cinci chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi la graniţa cu Afganistanul

Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, arată un bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor, relatează AFP, citată de News.ro.

„Două incidente în care au existat tiruri cu arme de foc din Afganistan către Tadjikistan, săptămâna trecută, s-au soldat cu cinci morţi şi cinci răniţi”, a anunţat cabinetul preşedintelui Emomali Rahmon, care a „condamnat ferm actele ilegale şi provocatoare din partea cetăţenilor afgani”.

La rândul lor, gărzile de frontieră tadjice au anunţat că doi cetăţeni chinezi au fost ucişi şi doi răniţi duminică, într-un atac în regiunea Badahşanul de Sus (est). Cei doi erau „angajaţi ai companiei de construcţii rutiere China Road and Bridge Corporation”, au precizat gardienii.

Miercuri, într-un atac separat, trei chinezi au fost ucişi şi un altul rănit în regiunea Hatlon (sud).

Autorităţile tadjice au cerut autorităţilor talibane să ia măsuri pentru a pune capăt acestor atacuri.

Tadjikistanul are o frontieră montană de aproximativ 1.350 de kilometri cu Afganistanul şi relaţii tensionate cu talibanii, în ciuda intensificării întâlnirilor din ultimele luni între oficialii regionali.

Companiile chineze, sfătuite să plece din zona de frontieră dintre Tadjikistan şi Afganistan

Luni, Ambasada Chinei în Tadjikistan a confirmat existenţa victimelor chineze şi a îndemnat „companiile şi personalul chinez să plece din zona de frontieră dintre Tadjikistan şi Afganistan”.

Companiile chineze active în Tadjikistan caută în principal materii prime naturale. De asemenea, construiesc infrastructuri, inclusiv drumuri prin munţii înalţi, în cadrul „Noului drum al mătăsii”, menit să faciliteze comerţul între Asia şi Europa.

Spre deosebire de ceilalţi lideri din Asia Centrală, preşedintele tadjic, la putere din 1992, este singurul care critică în mod deschis talibanii. El le cere să respecte drepturile etnicilor tadjici, care reprezintă, potrivit estimărilor, un sfert din cei aproximativ 40 de milioane de afgani. În plus, militanţii grupurilor jihadiste Jamaat Ansarullah şi Statul Islamic din Horasan, activi în aceste zone extrem de muntoase, îngrijorează Tadjikistanul.