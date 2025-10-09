search
Joi, 9 Octombrie 2025
Președintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri, 8 octombrie, în Tadjikistan, după ce nu mai vizitase această țară din 2022. Deși Tadjikistanul este membru al Curții Penale Internaționale (CPI) și ar fi trebuit, potrivit obligațiilor internaționale, să îl aresteze pe liderul de la Kremlin, autoritățile de la Dușanbe i-au oferit o primire fastuoasă.

Vladimir Putin a fost primit cu fast. FOTO: X/@kokchapress
Vladimir Putin a fost primit cu fast. FOTO: X/@kokchapress

Organizația Human Rights Watch (HRW) ceruse anterior guvernului din Tadjikistan să îi interzică lui Putin intrarea în țară sau să îl rețină la sosire, reamintind existența mandatului emis de Curtea Penală Internațională, relatează Radio Liberty.

„Putin ar trebui să fie judecat la Haga, nu primit la summituri internaționale găzduite de state membre ale Curții Penale Internaționale”, a declarat Liz Evenson, director al departamentului de justiție internațională din cadrul HRW.

Apelurile activiștilor pentru drepturile omului au fost însă ignorate. Putin a fost întâmpinat pe aeroport de președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, iar străzile capitalei Dușanbe au fost decorate în culorile drapelului rus.

Pe clădirile principale au fost amplasate ecrane uriașe cu fotografii ale celor doi lideri, iar presa locală a relatat că a fost pregătit un colț cu fructe impresionant, în semn de ospitalitate.

Pe durata vizitei sale, Vladimir Putin participă la summitul „Asia Centrală – Rusia” și la reuniunea Consiliului Șefilor de Stat ai Comunității Statelor Independente (CSI).

De asemenea, este programată o întrevedere bilaterală cu Emomali Rahmon, în cadrul căreia se vor discuta aspecte privind cooperarea economică, energetică, educațională și în domeniul securității. La finalul discuțiilor, sunt așteptate mai multe semnări de documente menite să consolideze parteneriatul strategic ruso-tadjik.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l de crime de război legate de deportarea copiilor ucraineni din teritoriile ocupate. Kremlinul respinge acuzațiile și afirmă că nu recunoaște jurisdicția CPI.

Deși Tadjikistanul, ca stat semnatar al Statutului de la Roma, ar fi trebuit să respecte mandatul de arestare, neexecutarea acestuia nu atrage sancțiuni imediate. Conform prevederilor Curții, în caz de necooperare, situația poate fi doar raportată Adunării Statelor Părți și Consiliului de Securitate al ONU, fără alte consecințe directe.

Nu este prima dată când Putin vizitează un stat membru al CPI fără să fie reținut. În trecut, liderul rus a fost primit și în Mongolia, unde autoritățile locale au ignorat mandatul internațional. În schimb, Africa de Sud, confruntată cu o situație similară în 2023, a decis să nu îl invite pe Putin la summitul BRICS.

Rusia

