Supraviețuire miraculoasă în Australia după atacul unui crocodil: „Am putut să-i deschid fălcile pentru a-mi scoate capul"

Un australian a scăpat miraculos cu viață după ce a fost atacat de un crocodil de apă sărată în timp ce făcea snorkeling într-o stațiune exclusivistă din Queensland. Marcus McGowan a povestit cum a reușit să scoată capul din fălcile prădătorului.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost transportat cu avionul la un spital de pe insula din apropiere, iar mai târziu a fost dus în localitatea Cairns pentru tratament suplimentar.

Mai multe atacuri de crocodili au fost semnalate în ultimele luni, relatează BBC.

Marcus McGowan a spus că se afla în apă cu un grup de prieteni, la aproximativ 28 km (17,3 mile) în largul insulei Haggerstone, lângă Cape York, când a fost mușcat din spate.

"Am crezut că este un rechin, dar când am ridicat mâna, mi-am dat seama că este un crocodil. Am putut să-i deschid fălcile suficient de mult pentru a-mi scoate capul", a spus el într-un comunicat.

Crocodilul, despre care se crede că este un pui, s-a întors pentru a-l mușca din nou, a spus el, dar a reușit să-l împingă, moment în care l-a prins de mână.

Animalele călătoresc zeci de kilometri pe zi

Departamentul de mediu din Queensland spune că va investiga incidentul, dar „crocodilii din Ocean pot fi dificil de localizat, deoarece animalele călătoresc adesea zeci de kilometri pe zi”.

Haggerstone Island Resort se descrie ca o „stațiune exclusivistă, deținută de o familie”. Întreaga insulă, la aproximativ 600 km nord de Cairns, este disponibilă pentru închiriere la 7.600 USD pe noapte.

Crocodilii sunt o prezență obișnuită în nordul tropical al Australiei, fiind semnalate mai multe atacuri recent.

În februarie, polițiștii au împușcat un crocodil de 4,2 m care a atacat un bărbat și i-a ucis câinele, la nord de Cairns.

Și la începutul acestei luni, rămășițele pescarului Kevin Darmody, în vârstă de 65 de ani, au fost găsite în interiorul unui crocodil de 4,1 m pe râul Kennedy din apropiere. Acesta a fost cel de-al 13-lea atac mortal din Queensland, începând cu anul 1985.

În cadrul programului de management al Queensland, „crocodilii cu probleme” sunt îndepărtați din zonele în care amenință siguranța publică și, în cazuri rare, eutanasiați.

Din 1974, de când vânătoarea de crocodili a fost interzisă, populația de crocodili a statului a revenit de la un minim de aproximativ 5.000 de animale la aproape 30.000 în prezent.