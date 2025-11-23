Video Suburbia sudică a Beirutului, vizată de un atac israelian. Ținta principală a fost liderul militar al Hezbollah0
Israelul a bombardat duminică suburbia sudică a Beirutului, vizându-l pe unul dintre cei mai importanţi comandanţi militari ai Hezbollah, Ali Tabtabai. Cel puţin două persoane au murit şi alte zeci au fost rănite.
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că lovitura a avut ca ţintă „şeful de stat major al Hezbollah”, fără a preciza dacă Ali Tabtabai a fost ucis. Atacul este primul, după mai multe luni de pauză, asupra cartierelor sudice ale Beirutului – zone cunoscute pentru prezenţa oficialilor Hezbollah.
Potrivit unei surse israeliene informate despre operaţiune şi unei surse libaneze din domeniul securităţii, Tabtabai era ţinta principală.
Sursa video: X / @AdameMedia
Reacţia Statelor Unite
Un oficial american de rang înalt a declarat, conform unei postări pe X a unui reporter Axios, că Israelul nu a informat în prealabil Washingtonul în legătură cu atacul. „Administraţia a fost anunţată imediat după lovitură”, a spus acesta. Un al doilea oficial american a afirmat că SUA „ştiau de câteva zile că Israelul intenţiona să intensifice atacurile în Liban”.
Statele Unite l-au sancţionat pe Tabtabai în 2016, descriindu-l ca „un lider militar cheie al Hezbollah” şi oferind o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informaţii despre el.
Explozie puternică în Beirut
Lovitura israeliană a vizat o arteră principală din sudul Beirutului. Martori intervievaţi de Reuters au relatat că au auzit „zgomotul avioanelor de luptă înainte de explozie”. Localnicii s-au grăbit să iasă din clădiri, temându-se de noi atacuri, a transmis un reporter Reuters aflat la faţa locului.
Sursa video: X/ @AvichayAdraee
Surse medicale au confirmat că „cel puţin două persoane au murit şi douăzeci au fost rănite”, victimele fiind transportate la spitalele din zonă.
Contextul confruntării Israel-Hezbollah
În ultimii doi ani, atacurile israeliene împotriva Hezbollah au dus la uciderea fostului lider Hassan Nasrallah, a unei părţi semnificative din conducerea militară a grupării şi a aproximativ 5.000 de combatanţi.
Israelul acuză Hezbollah că încearcă să se reînarmeze după încetarea focului mediată de SUA anul trecut. Gruparea respinge acuzaţiile şi susţine că a respectat cerinţele privind retragerea din zona de frontieră şi permiterea desfăşurării armatei libaneze în regiune.