Israelul a bombardat duminică suburbia sudică a Beirutului, vizându-l pe unul dintre cei mai importanţi comandanţi militari ai Hezbollah, Ali Tabtabai. Cel puţin două persoane au murit şi alte zeci au fost rănite.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că lovitura a avut ca ţintă „şeful de stat major al Hezbollah”, fără a preciza dacă Ali Tabtabai a fost ucis. Atacul este primul, după mai multe luni de pauză, asupra cartierelor sudice ale Beirutului – zone cunoscute pentru prezenţa oficialilor Hezbollah.

Potrivit unei surse israeliene informate despre operaţiune şi unei surse libaneze din domeniul securităţii, Tabtabai era ţinta principală.

Sursa video: X / @AdameMedia

Reacţia Statelor Unite

Un oficial american de rang înalt a declarat, conform unei postări pe X a unui reporter Axios, că Israelul nu a informat în prealabil Washingtonul în legătură cu atacul. „Administraţia a fost anunţată imediat după lovitură”, a spus acesta. Un al doilea oficial american a afirmat că SUA „ştiau de câteva zile că Israelul intenţiona să intensifice atacurile în Liban”.

Statele Unite l-au sancţionat pe Tabtabai în 2016, descriindu-l ca „un lider militar cheie al Hezbollah” şi oferind o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informaţii despre el.

Explozie puternică în Beirut

Lovitura israeliană a vizat o arteră principală din sudul Beirutului. Martori intervievaţi de Reuters au relatat că au auzit „zgomotul avioanelor de luptă înainte de explozie”. Localnicii s-au grăbit să iasă din clădiri, temându-se de noi atacuri, a transmis un reporter Reuters aflat la faţa locului.

Sursa video: X/ @AvichayAdraee

Surse medicale au confirmat că „cel puţin două persoane au murit şi douăzeci au fost rănite”, victimele fiind transportate la spitalele din zonă.

Contextul confruntării Israel-Hezbollah

În ultimii doi ani, atacurile israeliene împotriva Hezbollah au dus la uciderea fostului lider Hassan Nasrallah, a unei părţi semnificative din conducerea militară a grupării şi a aproximativ 5.000 de combatanţi.

Israelul acuză Hezbollah că încearcă să se reînarmeze după încetarea focului mediată de SUA anul trecut. Gruparea respinge acuzaţiile şi susţine că a respectat cerinţele privind retragerea din zona de frontieră şi permiterea desfăşurării armatei libaneze în regiune.