Video Israelul anunță că a ucis „un membru important” al Hezbollah. Bărbatul era în mașină cu soţia sa

Armata israeliană a anunțat luni, 6 octombrie, că două persoane, printre care și „un membru important” al mişcării islamiste libaneze Hezbollah, au fost ucise.

Armata israeliană a anunţat că l-a ucis pe Hassan Atwi, „un terorist important din unitatea de apărare aeriană a Hezbollah, în regiunea Nabatieh”, scrie News.ro.

Hassan Atwi „conducea eforturile de reorganizare şi reînarmare” ale acestei unităţi şi „înreţinea contacte cu liderii ei în Iran în vederea cumpărprii de echipament”, potrivit armatei israeliene.

Potrivit agenţiei naţionale libaneze de informţaii (ANI), Hassan Atwi a fost ucis împtrună cu soţia sa, care se afla la volan.

El a fost rănit şi şi-a pierdut vederea în explozia beeperelor şi walkie-talikieurilor, anul trecut, potrivit agenţiei.

Sursă video: X @JasonMBrodsky

În septembrie 2024, serviciile israeliene de informaţii externe (Mossad) au uluit lumea printr-un atac cu pagere explozive împotriva membrilor mişcării Hezbollah, soldat cu 39 de morţi şi mii de răniţi - inclusiv numeroşi civili -, potrivit autorităţilor libaneze.

Potrivit ANI, alte „două atacuri israeliene” au avut loc în „regiunea muntoasă Hermel” (nord-est), în Câmpia Bekaa.

Armata israeliană anunţă într-un comunicat că a lovit „mai multe ţinte terosite” ale Hezbollah „în regiunea Bekaa”, inclusiv „baze militare ale Forţei Radwan” - o unitate de elită a mişcării proieraniene, „în care au fost identificaţi combatanţi Hezbollah”.

La începutul lui august, administrația Trump a prezentat Libanului un plan de dezarmare etapizat, în cadrul căruia Israelul ar urma să oprească atacurile asupra țării și să se retragă din cinci poziții din sudul Libanului.

Pe 7 august, cabinetul libanez a aprobat un plan al armatei libaneze aliniat îndeaproape cu propunerea SUA. Emisarul american Tom Barrack a salutat decizia drept un „prim pas” care impune „Israelului să respecte acea strângere de mână egală”.

Săptămâna trecută, Barrack a făcut însă o mărturisire uluitoare într-un interviu acordat publicației The National News.

Întrebat ce motivație are Hezbollah să se dezarmeze, el a spus: „Zero, adică aceasta este problema, mai ales când Israelul atacă pe toată lumea... Pe măsură ce lucrurile avansează, argumentul [Hezbollah] devine din ce în ce mai puternic, acesta fiind: suntem aici pentru a-i proteja pe libanezi de Israel.”