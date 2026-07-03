SUA se temeau că Israelul plănuia să ucidă negociatorii iranieni și să compromită discuțiile de pace

Administrația americană s-a temut că Israelul ar putea încerca să îi asasineze pe doi dintre principalii negociatori ai Iranului în timpul discuțiilor de pace dintre Washington și Teheran, potrivit unor actuali și foști oficiali americani citați de The New York Times.

Îngrijorările îi vizau pe ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și pe președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. Oficialii americani considerau că o eventuală eliminare a celor doi ar fi pus capăt negocierilor începute în aprilie și ar fi dus la reluarea confruntărilor militare.

Potrivit publicației, Washingtonul le-a cerut unor state din regiune să avertizeze Iranul că Israelul i-ar putea viza pe cei doi oficiali. În paralel, autoritățile iraniene au cerut garanții, prin intermediul Pakistanului și Qatarului, că delegațiile lor nu vor fi atacate în timpul deplasărilor pentru negocieri.

Obiective diferite pentru SUA și Israel

The New York Times notează că, după începerea negocierilor, obiectivele Statelor Unite și ale Israelului au început să se diferențieze. În timp ce administrația Trump urmărea obținerea unui acord care să mențină încetarea focului și să deschidă calea unor noi discuții privind programul nuclear iranian, Israelul ar fi rămas concentrat pe eliminarea liderilor regimului de la Teheran și pe schimbarea acestuia.

Potrivit surselor citate, în timpul războiului au fost uciși și alți oficiali iranieni considerați mai deschiși dialogului cu Washingtonul, printre care Ali Larijani, responsabil pentru securitatea națională, și fostul ministru de Externe Kamal Kharazi.

Un oficial american a declarat pentru publicația americană că negocierile dintre Washington și Teheran continuă și în prezent. Acesta a afirmat că emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au avut întâlniri „productive” în Qatar, iar președintele american dorește ca procesul de pace „să își urmeze cursul”.

Potrivit The New York Times, Iranul a luat măsuri suplimentare de securitate pentru a-și proteja oficialii implicați în negocieri. Într-un caz relatat de surse iraniene, avionul care îl transporta pe Mohammad Bagher Ghalibaf din Pakistan a efectuat o aterizare de urgență, după ce serviciile de securitate au avertizat asupra unei posibile amenințări israeliene. Delegația și-ar fi continuat apoi drumul spre Teheran pe cale terestră.