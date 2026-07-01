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Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran, puse sub semnul întrebării după noile condiții impuse de Teheran

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Perspectivele unui acord de pace între Statele Unite și Iran au devenit mai incerte după ce Teheranul a anunțat că nu intenționează să poarte negocieri directe cu oficiali americani de rang înalt, în pofida armistițiului convenit recent și a eforturilor diplomatice aflate în desfășurare, relatează Reuters.

Delegațiile Iranului și SUA sunt la Dha/FOTO:EPA/EFE
Delegațiile Iranului și SUA sunt la Dha/FOTO:EPA/EFE

Potrivit autorităților iraniene, orice discuție privind aspecte sensibile, inclusiv programul nuclear al țării, va putea avea loc doar după ce vor fi stabilite toate detaliile privind respectarea încetării focului convenite în urmă cu două săptămâni.

Divergențe asupra etapelor negocierilor

Declarațiile oficialilor iranieni sugerează că Washingtonul și Teheranul rămân departe de un consens asupra principalelor elemente ale unui posibil acord pe termen lung.

În forma sa preliminară, înțelegerea ar presupune ca Iranul să renunțe la blocarea Strâmtorii Ormuz în schimbul unor stimulente economice, urmând ca cele două părți să beneficieze de o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unui acord permanent.

Însă autoritățile iraniene afirmă că prioritatea este consolidarea mecanismului de încetare a focului înaintea oricăror discuții privind dosarul nuclear sau alte teme strategice.

Oficialii americani se află în Qatar

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, și emisarul special Steve Witkoff au ajuns la Doha pentru consultări pe care Casa Albă le-a descris drept întâlniri la nivel înalt.

Totuși, atât autoritățile din Qatar, cât și cele iraniene au precizat că reprezentanții americani vor comunica exclusiv prin intermediul mediatorilor, fără contacte directe cu delegația iraniană.

„În următoarele zile nu este programată nicio întâlnire cu partea americană, la niciun nivel”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Cu toate acestea, surse diplomatice afirmă că discuțiile tehnice dintre cele două părți ar putea continua prin intermediul unor echipe de experți.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne sensibilă

Navigația prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluată parțial după încheierea confruntărilor militare. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau această rută maritimă strategică.

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Iranul susține însă că administrarea traficului naval va fi realizată împreună cu Oman, stat aflat pe malul opus al strâmtorii.

Teheranul a mai anunțat că intenționează să introducă, de la mijlocul lunii august, taxe pentru tranzitul navelor comerciale, după expirarea perioadei de negocieri de 60 de zile.

Suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz aparține Iranului și Omanului, iar circulația navelor este reglementată în conformitate cu acordurile stabilite de Iran”, a declarat principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-o intervenție la televiziunea de stat.

Piețele reacționează cu prudență

În ciuda incertitudinilor politice, prețurile internaționale ale petrolului au scăzut după escaladarea militară din weekend, când Statele Unite au lovit obiective militare iraniene ca răspuns la atacurile cu drone asupra unor nave comerciale, iar Iranul a lansat atacuri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.

Între timp, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) avertizează că efectele conflictului ar putea continua să afecteze economiile vulnerabile, chiar dacă piețele energetice se stabilizează. Organizația estimează că multe state vor resimți în continuare presiuni asupra prețurilor la alimente și combustibili.

Presiune politică asupra administrației Trump

Conflictul a contribuit la accelerarea inflației la nivel mondial și a amplificat presiunea politică asupra administrației Trump înaintea alegerilor parlamentare din Statele Unite, programate în luna noiembrie.

Președintele Donald Trump și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au cerut în ultimele zile companiilor din sectorul distribuției de carburanți să reducă prețurile la benzină.

Implicații pentru regiune

Armistițiul temporar dintre Statele Unite și Iran include și prevederi privind încetarea ostilităților dintre Israel și gruparea Hezbollah din Liban, susținută de Teheran.

Totuși, președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, aliat al Hezbollah, și-a exprimat rezervele față de un posibil acord separat între Liban și Israel, negociat cu mediere americană.

Analiștii avertizează că o astfel de înțelegere riscă să înghețe conflictul, fără a elimina cauzele sale. Retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului este condiționată de dezarmarea Hezbollah, un obiectiv asupra căruia părțile rămân profund divizate.

Delegațiile americană și iraniană se află în continuare la Doha, însă, potrivit poziției oficiale exprimate de Teheran, nu sunt prevăzute negocieri directe între cele două state în perioada imediat următoare. Oficialii iranieni insistă că prezența echipei lor tehnice în Qatar nu are legătură cu vizita delegației americane, iar orice contact dintre cele două părți va continua, cel puțin pentru moment, exclusiv prin intermediul mediatorilor.

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