Sirenele au început să sune, duminică dimineața, în centrul Israelului în urma unui atac cu rachete balistice lansate de Iran. Alerta a vizat în special Tel Aviv și zonele din nordul și estul orașului, relatează presa israeliană.

Duminică, 15 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete din Iran care au lovit mai multe locații din centrul Israelului, inclusiv Tel Aviv, Ramat Gan și Petah Tikva, au declarat reprezentanții serviciilor de urgență, potrivit Ynetnews.

La Tel Aviv, pagubele au fost raportate în apropiere de Piața Habima, unde imaginile arătau resturi și structuri distruse. Un vehicul a fost de asemenea lovit în oraș. În Ramat Gan, au fost raportate mai multe pagube.

La Petah Tikva, echipele de urgență au căutat în patru locații diferite de impact. Nu au fost raportate victime, deși clădirile au suferit pagube.

Două benzi ale autostrăzii Ayalon au fost închise după un atac în zonă, au precizat autoritățile.

Anterior, sirenele de raid aerian au sunat în întreaga zonă metropolitană Tel Aviv, în regiunea Sharon și în părți din Cisiordania, după ce au fost identificate lansări de rachete către Israel. Explozii puternice au fost auzite în centrul Israelului.

Sursa X / Emanuel (Mannie) Fabian @manniefabian

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că o rachetă de tip cluster a fost lansată din Iran, marcând o nouă utilizare a unei muniții care dispersă multiple focoase.

Autoritățile au îndemnat populația să urmeze instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern și să evite zonele de impact pentru a permite personalului de urgență să intervină.