Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina

Video Alertă aeriană la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane, rănite într-un atac iranian în centrul Israelului

Război în Orientul Mijlociu
Sirenele au început să sune, duminică dimineața, în centrul Israelului în urma unui atac cu rachete balistice lansate de Iran. Alerta a vizat în special Tel Aviv și zonele din nordul și estul orașului, relatează presa israeliană.

FOTO X / Emanuel (Mannie) Fabian @manniefabian
FOTO X / Emanuel (Mannie) Fabian @manniefabian

Au fost raportate pagube în apropiere de Piața Habima, unde imaginile arătau resturi și clădiri distruse. Două benzi ale autostrăzii Ayalon au fost închise după un atac în zonă.

Duminică, 15 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete din Iran care au lovit mai multe locații din centrul Israelului, inclusiv Tel Aviv, Ramat Gan și Petah Tikva, au declarat reprezentanții serviciilor de urgență, potrivit Ynetnews.

Magen David Adom a precizat că 15 persoane au fost evacuate de la locurile impactului din întreaga regiune.

La Tel Aviv, pagubele au fost raportate în apropiere de Piața Habima, unde imaginile arătau resturi și structuri distruse. Un vehicul a fost de asemenea lovit în oraș. În Ramat Gan, au fost raportate mai multe pagube.

FOTO X / Emanuel (Mannie) Fabian @manniefabian
FOTO X / Emanuel (Mannie) Fabian @manniefabian

La Petah Tikva, echipele de urgență au căutat în patru locații diferite de impact. Nu au fost raportate victime, deși clădirile au suferit pagube.

Două benzi ale autostrăzii Ayalon au fost închise după un atac în zonă, au precizat autoritățile.

Anterior, sirenele de raid aerian au sunat în întreaga zonă metropolitană Tel Aviv, în regiunea Sharon și în părți din Cisiordania, după ce au fost identificate lansări de rachete către Israel. Explozii puternice au fost auzite în centrul Israelului.

Sursa X / Emanuel (Mannie) Fabian @manniefabian

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că o rachetă de tip cluster a fost lansată din Iran, marcând o nouă utilizare a unei muniții care dispersă multiple focoase.

Autoritățile au îndemnat populația să urmeze instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern și să evite zonele de impact pentru a permite personalului de urgență să intervină.

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp
gandul.ro
image
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
mediafax.ro
image
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
fanatik.ro
image
Striptease cu tricolorul la Circul de Stat din București. Preludiu, excitare, delir: „Cum e România acum?”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Explozie puternică și două clădiri prăbușite! Prima variantă a anchetatorilor
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
observatornews.ro
image
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Este mai ieftin să lași luminile aprinse decât să le stingi – explicația experților pentru un mit vechi
playtech.ro
image
Mircea Geoană, amintiri tari cu Silvio Berlusconi! De ce nu mai ține cu Milan și ce rol are Cristi Chivu. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Fiul Marei Bănică, agresat la școală de un profesor! Jurnalista a cerut ordin de protecție, după ce Dima a fost lovit cu picioarele: „Sunt șocată”
wowbiz.ro
image
Adi Minune trăiește într-o vilă cum vezi doar în filme. Casa are o grădină mare, piscină, iar în garaj se află un Ferrari și un Lamborghini. Locuința te lasă fără cuvinte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru mâncare. Avertismentul experților: „Urmează luna patimilor financiare”
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
click.ro
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
historia.ro
