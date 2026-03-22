Premierul israelian face apel la alte țări să se alăture războiului împotriva Iranului. „Este nevoie de mai mult”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat duminică o zonă din apropierea principalului centru nuclear al Israelului care a fost lovită de o rachetă iraniană și a îndemnat alte țări să se alăture războiului împotriva Iranului, deși a susținut că deja Israelul şi SUA „zdrobesc” inamicul și „câștigă bătălia”, transmit agențiile AFP şi EFE.

Cu măsuri stricte de securitate, Netanyahu a vizitat oraşul Arad din sudul Israelului, unde o rachetă iraniană a lovit sâmbătă seara clădiri rezidenţiale, rănind peste 60 de persoane, dintre care 10 grav, după ce o altă rachetă iraniană a lovit în apropiere şi oraşul Dimona.

La Dimona, oraș situat la 30 de kilometri de Arad, se află cea mai mare instalaţie nucleară a Israelului. Atacul iranian cu rachete în acea zonă a venit ca represalii după ce bombardamentele americano-israeliene au țintit complexul iranian de îmbogățire a uraniului de la Natanz, scrie Reuters.

„Vom lovi regimul (iranian n.red). Vom lovi Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, această bandă de criminali", a clamat Netanyahu, vorbind din mijlocul dărâmăturilor provocate de racheta iraniană la Arad.

„Şi îi vom lovi personal, pe liderii lor, instalaţiile lor, activele lor economice", a adăugat el, adresându-se unui grup selectat de jurnalişti, în timp ce majorităţii instituţiilor media li s-a refuzat accesul.

„Israelul şi Statele Unite colaborează pentru binele lumii” în războiul lor împotriva Iranului, „câștigă această bătălie" și "zdrobesc inamicul", rămânând în același timp "ferme" în hotărârea lor, a susţinut mai departe şeful guvernului israelian.

Prin urmare, a continuat el, "a sosit momentul ca liderii celorlalte ţări să se alăture. Mă bucur să spun că văd că unii încep să meargă în această direcție, dar este nevoie de mai mult", a indicat Netanyahu.

Cât despre obiectivele războiului împotriva Iranului, el a enunţat din nou printre acestea „destructurarea completă a programului său nuclear, a programului de rachete balistice şi a capacității sale de a produce componente pentru ambele programe". "Suntem pe drumul cel bun pentru a realiza acest lucru", a adăugat Netanyahu despre acest obiectiv. Dar atât el cât şi președintele american Donald Trump urmăresc în principal schimbarea regimului de la Teheran, pentru controlul politic şi asupra resurselor.