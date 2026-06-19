Planurile Iranului de a introduce taxe maritime în Strâmtoarea Ormuz aprind tensiunile în Orientul Mijlociu

Iranul a anunțat intenția de a introduce, în aproximativ două luni, un sistem de taxe maritime pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, după încheierea unei perioade de 60 de zile de negocieri generate de un memorandum semnat cu Statele Unite ale Americii.

Teheranul, care susţine că a obţinut o victorie istorică în faţa Statelor Unite, a declarat că strâmtoarea se află sub controlul său şi că un plan european privind o misiune navală de escortare a navelor prin această zonă nu este binevenit, potrivit The Guardian.

Acord controversat și negocieri în curs

Evoluțiile vin pe fondul unui acord mediat de Statele Unite și susținut de președintele american Donald Trump, care prevede discuții tehnice privind ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor iraniene de petrol și reluarea traficului comercial prin Ormuz. Documentul ar include 14 puncte, implementate gradual în cadrul negocierilor desfășurate la nivel internațional.

„Încurajăm pe toată lumea din regiunea Orientului Mijlociu să își mențină angajamentul de a permite negocierilor noastre să se desfășoare frumos”, a scris Trump pe Truth Social.

În același timp, liderii iranieni afirmă că acordul reprezintă o „victorie strategică”, în timp ce oficiali occidentali și regionali avertizează că introducerea unui regim de taxare ar putea redefini libertatea de navigație în Golf.

Escaladare politică în regiune

Tensiunile rămân ridicate și pe alte fronturi din Orientul Mijlociu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat că Israelul va continua să împiedice Iranul să obțină armament nuclear și a susținut menținerea unei „zone de securitate” în sudul Libanului, inclusiv în teritoriile controlate de forțele israeliene de-a lungul frontierei.

În același context, organizația Hezbollah și-a asumat atacuri asupra forțelor israeliene în zona Kfar Tebnit–Ali al-Taher, în timp ce schimburile de focuri și bombardamentele continuă.

Israelul a insistat că operațiunile militare vor continua până la eliminarea amenințărilor la adresa securității sale, iar discuțiile politice interne din Israel reflectă o nemulțumire față de evoluția negocierilor.

În SUA, vicepreședintele JD Vance a apărat poziția administrației Trump, criticând indirect reacțiile unor oficiali israelieni, în timp ce a subliniat sprijinul Washingtonului pentru stabilizarea regiunii.

De partea iraniană, lideri apropiați de conducerea de la Teheran, inclusiv ayatollahul Mojtaba Khamenei, au susținut acordul cu SUA și au afirmat că negocierile au fost determinate de presiuni economice și geopolitice.

Totodată, presa israeliană, inclusiv publicația Yedioth Ahronoth, a reflectat o dezbatere internă intensă privind rezultatul confruntării strategice dintre SUA, Israel și Iran.

Statele din Golf au reacționat diferit la planul iranian de „gestionare” a Strâmtorii Ormuz, unii oficiali din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite subliniind că navigația liberă funcționa anterior fără restricții și că nu este necesară introducerea unui nou sistem de control sau taxare.

„Gestionarea strâmtorii funcționa bine înainte de conflict. Nu au existat probleme. Navele navigau liber. Nu exista nicio problemă de siguranță. Nu exista nicio problemă de mediu. Deci de ce ar trebui acum, ca rezultat al unui conflict, să acceptăm un aranjament nou care să fie impus? Pentru mine nu are sens. Cred că trebuie să revenim la cum era înainte, și a funcționat bine, și asta ar trebui să fie sfârșitul.”, a declarat ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan Al Saud.

În paralel, Teheranul estimează că ridicarea sancțiunilor nu va genera o redresare economică rapidă, ministrul economiei iranian avertizând că veniturile din petrol rămân afectate, iar dezechilibrele bugetare persistă.

„Nu este ca și cum totul va reveni pur și simplu la normal.”, a spus Seyed Ali Madanizadeh, ministrul economiei al Iranului.