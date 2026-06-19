search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Planurile Iranului de a introduce taxe maritime în Strâmtoarea Ormuz aprind tensiunile în Orientul Mijlociu

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Iranul a anunțat intenția de a introduce, în aproximativ două luni, un sistem de taxe maritime pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, după încheierea unei perioade de 60 de zile de negocieri generate de un memorandum semnat cu Statele Unite ale Americii.

Strâmtoarea Ormuz FOTO: NASA
Strâmtoarea Ormuz FOTO: NASA

Teheranul, care susţine că a obţinut o victorie istorică în faţa Statelor Unite, a declarat că strâmtoarea se află sub controlul său şi că un plan european privind o misiune navală de escortare a navelor prin această zonă nu este binevenit, potrivit The Guardian.

Acord controversat și negocieri în curs

Evoluțiile vin pe fondul unui acord mediat de Statele Unite și susținut de președintele american Donald Trump, care prevede discuții tehnice privind ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor iraniene de petrol și reluarea traficului comercial prin Ormuz. Documentul ar include 14 puncte, implementate gradual în cadrul negocierilor desfășurate la nivel internațional.

„Încurajăm pe toată lumea din regiunea Orientului Mijlociu să își mențină angajamentul de a permite negocierilor noastre să se desfășoare frumos”, a scris Trump pe Truth Social.

În același timp, liderii iranieni afirmă că acordul reprezintă o „victorie strategică”, în timp ce oficiali occidentali și regionali avertizează că introducerea unui regim de taxare ar putea redefini libertatea de navigație în Golf.

Escaladare politică în regiune

Tensiunile rămân ridicate și pe alte fronturi din Orientul Mijlociu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat că Israelul va continua să împiedice Iranul să obțină armament nuclear și a susținut menținerea unei „zone de securitate” în sudul Libanului, inclusiv în teritoriile controlate de forțele israeliene de-a lungul frontierei.

În același context, organizația Hezbollah și-a asumat atacuri asupra forțelor israeliene în zona Kfar Tebnit–Ali al-Taher, în timp ce schimburile de focuri și bombardamentele continuă.

Israelul a insistat că operațiunile militare vor continua până la eliminarea amenințărilor la adresa securității sale, iar discuțiile politice interne din Israel reflectă o nemulțumire față de evoluția negocierilor.

În SUA, vicepreședintele JD Vance a apărat poziția administrației Trump, criticând indirect reacțiile unor oficiali israelieni, în timp ce a subliniat sprijinul Washingtonului pentru stabilizarea regiunii.

De partea iraniană, lideri apropiați de conducerea de la Teheran, inclusiv ayatollahul Mojtaba Khamenei, au susținut acordul cu SUA și au afirmat că negocierile au fost determinate de presiuni economice și geopolitice.

Totodată, presa israeliană, inclusiv publicația Yedioth Ahronoth, a reflectat o dezbatere internă intensă privind rezultatul confruntării strategice dintre SUA, Israel și Iran.

Statele din Golf au reacționat diferit la planul iranian de „gestionare” a Strâmtorii Ormuz, unii oficiali din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite subliniind că navigația liberă funcționa anterior fără restricții și că nu este necesară introducerea unui nou sistem de control sau taxare.

„Gestionarea strâmtorii funcționa bine înainte de conflict. Nu au existat probleme. Navele navigau liber. Nu exista nicio problemă de siguranță. Nu exista nicio problemă de mediu. Deci de ce ar trebui acum, ca rezultat al unui conflict, să acceptăm un aranjament nou care să fie impus? Pentru mine nu are sens. Cred că trebuie să revenim la cum era înainte, și a funcționat bine, și asta ar trebui să fie sfârșitul.”, a declarat ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan Al Saud. 

În paralel, Teheranul estimează că ridicarea sancțiunilor nu va genera o redresare economică rapidă, ministrul economiei iranian avertizând că veniturile din petrol rămân afectate, iar dezechilibrele bugetare persistă.

„Nu este ca și cum totul va reveni pur și simplu la normal.”, a spus Seyed Ali Madanizadeh, ministrul economiei al Iranului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Care sunt cele mai răcoroase destinații din Europa. Unde poți fugi de caniculă vara aceasta
stirileprotv.ro
image
Polițist din trupele speciale, bătut la băutură de unul dintre cei mai bogați interlopi din București. Dorel Cartofaru și-a făcut singur dreptate
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Cum a fost consolat de către fanii columbieni după eșecul țării sale
fanatik.ro
image
„Mi-au spus «Marș la muncă!», «Luați cu Mucușor» și «Lichelele societății este profesorii». Mărturia șocantă a învățătorului Petruț Rizea, linșat în online după ce a participat la protestul sindicatelor din Piața Victoriei
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
digisport.ro
image
Cum a reușit un canadian să slăbească 32 de kilograme fără medicamente pentru slăbit: „Totul ține de consecvență”
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
observatornews.ro
image
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
cancan.ro
image
Sorin Dinu, analist economic: În ce condiții se pot indexa pensiile, în 2027? De unde se pot găsi bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Când vor fi plătite pensiile în iulie 2026. Pensionarii ar putea primi banii mai devreme
playtech.ro
image
Câţi bani a încasat Darius Olaru de la FCSB în şase ani! Suma uriaşă câştigată de fostul căpitan al roș-albaștrilor
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
digisport.ro
image
Când se pune uleiul în tigaie: înainte sau după ce se încinge? Detaliul care face diferența
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Arma secretă a lui Donald Trump. Membrii cabinetului său o mănâncă zilnic
mediaflux.ro
image
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii
click.ro
image
„Nunta” lui Mihai Trăistariu a stârnit hohote de râs. Cine este mireasa de la brațul lui: „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!”
click.ro
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate