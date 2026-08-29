Somalia și Turcia au recuperat o navă deturnată. 14 pirați au fost uciși în timpul intervenției. La bord s-ar fi aflat armament turcesc

Autoritățile din Somalia au anunțat că o navă deturnată de pirați în largul coastelor regiunii Puntland a fost eliberată în urma unei operațiuni comune desfășurate de forțele somaleze și turce.

Nava ar fi fost încărcată cu armament turcesc Foto: Shutterstock

Potrivit guvernului de la Mogadiscio, intervenția a durat zece zile și s-a încheiat cu uciderea a 14 pirați, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Ministerul somalez al Apărării a precizat că, pe parcursul operațiunii, au fost distruse patru ambarcațiuni folosite de atacatori. Oficialii susțin că presiunea militară exercitată constant asupra grupului i-a determinat în cele din urmă pe pirați să abandoneze nava capturată.

Cargoul eliberat, identificat ca MV LATUF, navighează sub pavilion camerunez.

Potrivit datelor furnizate de platforma de monitorizare maritimă Marine Traffic, nava plecase din Turcia la sfârșitul lunii iulie și se îndrepta către portul Dar es Salaam din Tanzania.

Mai multe publicații internaționale au relatat că la bord s-ar fi aflat armament turcesc. Informația nu a fost însă confirmată de autoritățile federale somaleze și nici de administrația regională din Puntland.

După redobândirea controlului asupra navei, forțele turce au securizat cargoul, care și-a reluat călătoria în condiții de siguranță, potrivit comunicatului autorităților somaleze.

Incidentul are loc pe fondul unei reapariții a pirateriei în Cornul Africii. Potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale, de la începutul anului au fost raportate cel puțin 15 atacuri asupra navelor în largul Somaliei, cel mai ridicat număr înregistrat din 2013. În prezent, cel puțin cinci nave se află încă în mâinile piraților somalezi, cea mai recentă captură fiind raportată pe 20 august, în apropierea coastelor Yemenului.