Cartelurile Mexicului se pregătesc de război: vid de putere după eliminarea lui El Mencho

Moartea unuia dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Mexic riscă să redeschidă un capitol sângeros în confruntările dintre carteluri.

Duminică, liderul Jalisco New Generation Cartel (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, în vârstă de 59 de ani, a fost ucis în Tapalpa, într-o operațiune comună a armatei mexicane, susținută de Statele Unite. Oseguera, cunoscut drept „El Mencho”, conducea unul dintre cele mai puternice și violente carteluri din țară.

Autoritățile mexicane au anunțat că cel puțin 20 de state au fost afectate de violențe în orele și zilele următoare, în timp ce forțele de securitate au fost mobilizate pentru a preveni represalii și lupte pentru teritoriu. Este cea mai dură lovitură dată crimei organizate de la recapturarea fostului lider al Sinaloa Cartel, Joaquín "El Chapo" Guzmán, în urmă cu un deceniu.

CJNG: ascensiunea unui cartel extrem de violent

CJNG este considerat unul dintre cele mai influente carteluri mexicane, jucând un rol esențial în traficul de metamfetamină și fentanil către Statele Unite. Sub conducerea lui El Mencho, organizația și-a extins rapid controlul, inclusiv prin acorduri de tip „franciză” cu bande locale.

Potrivit Drug Enforcement Administration (DEA), cartelul are prezență în cel puțin 21 dintre cele 32 de state mexicane și desfășoară activități în aproape toate statele americane.

Reputația CJNG s-a consolidat prin acte de violență extremă. În ultimul deceniu, gruparea a fost asociată cu masacre, execuții publice și acte de tortură filmate și distribuite pe rețele sociale pentru a intimida rivalii. Anchetatorii mexicani au descoperit anul trecut, într-o zonă rurală din statul Jalisco, un complex clandestin unde ar fi funcționat crematorii ilegale, cu rămășițe umane și obiecte personale aparținând victimelor.

Pe lângă traficul de droguri, CJNG este implicat în furt de combustibil, trafic de persoane și extorcare.

Moartea lui El Mencho lasă un vid de putere. Autoritățile americane au sugerat anterior că ginerele său, Julio Alberto Castillo Rodríguez, ar putea încerca să preia conducerea, însă amploarea operațiunii de duminică face incertă situația actuală a ierarhiei interne.

Rivalitatea cu Sinaloa

Principalul rival al CJNG rămâne Sinaloa Cartel, o organizație istorică a crimei organizate mexicane, cunoscută pentru rețeaua sa globală de trafic de droguri.

După arestarea lui Ismael Zambada García, cunoscut drept „El Mayo”, în 2024, cartelul s-a fragmentat în facțiuni rivale. Fiii lui El Chapo – Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo și Jesús Alfredo – controlează o parte a structurii, în timp ce alte grupări loiale lui El Mayo se află într-un conflict intern violent.

În ultimii ani, statul Sinaloa a înregistrat o creștere dramatică a omuciderilor, iar cadavre mutilate au fost descoperite pe poduri sau în apropierea drumurilor principale – mesaje sângeroase menite să transmită avertismente rivalilor.

Analiștii avertizează că moartea lui El Mencho ar putea declanșa o nouă rundă de confruntări între CJNG și Sinaloa pentru controlul rutelor de trafic.

Alte grupări active

În nord-estul Mexicului operează Cártel del Noreste, succesor al temutului grup Los Zetas. Organizația este implicată în trafic de droguri, răpiri și extorcări. Fostul său lider, Miguel Ángel Treviño Morales, arestat în 2013, era cunoscut pentru metodele extrem de brutale aplicate rivalilor.

În Baja California, așa-numitul Cartel Tijuana Nueva Generación – rezultat al unei alianțe între grupări locale și CJNG – se confruntă atât cu Sinaloa, cât și cu fostul aliat din Jalisco pentru controlul orașului Tijuana.

În statele Michoacán și Guerrero activează La Nueva Familia Michoacána, un cartel care combină traficul de droguri cu o retorică pseudo-religioasă și care, la apogeu, avea conexiuni internaționale pentru distribuția de metamfetamină.

Un alt actor istoric este Cartel de Golfo, considerat cel mai vechi cartel din Mexic. Slăbit de conflicte interne, grupul rămâne activ în nord-est, unde facțiuni precum Grupo Sombra continuă să fie implicate în execuții publice și lupte teritoriale.

Un moment de răscruce

Moartea lui El Mencho reprezintă un moment crucial pentru securitatea Mexicului. În trecut, eliminarea liderilor de cartel a dus adesea la fragmentare și la intensificarea violenței, pe măsură ce locotenenții și rivalii încearcă să preia controlul.

Pentru autorități, provocarea imediată este prevenirea unui nou val de confruntări armate care ar putea transforma orașe întregi în zone de război. Pentru populația civilă, temerea este că, dincolo de schimbarea numelor de la vârful ierarhiei, logica brutală a cartelurilor va rămâne aceeași.