search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Aproape 10.000 de militari desfășurați în Mexic, după violențele declanșate de uciderea lui El Mencho. Turiști blocați în stațiuni și aeroporturi paralizate

0
0
Publicat:

Autoritățile din Mexic au desfășurat aproape 10.000 de militari pentru a restabili ordinea și a asigura securitatea populației, după ce un val de violențe a cuprins mai multe regiuni ale țării, în urma unei operațiuni împotriva cartelurilor de droguri.

Sunt aproape 10.000 de militari pe străzile din Mexic. FOTO: EPA-EFE
Sunt aproape 10.000 de militari pe străzile din Mexic. FOTO: EPA-EFE

Situația s-a deteriorat rapid după ce membrii cartelului Jalisco Nueva Generación au reacționat violent la uciderea liderul lor, El Mencho. În mijlocul haosului se află mii de turiști străini care încearcă să părăsească țara, după ce vacanțele le-au fost compromise de atacuri armate, incendieri și blocaje rutiere.

Locuitorii din Puerto Vallarta se tem că turiștii vor evita stațiunea de pe coasta Pacificului, a treia cea mai vizitată destinație turistică din Mexic.

„Am așteptat cu nerăbdare vacanța de primăvară și Paștele, pentru că atunci afacerile merg cu adevărat bine. Putem câștiga bani în plus pentru familiile noastre, dar acum nu știm ce se va întâmpla. Trăim din turism”, a declarat Salvador, ghid turistic local.

Potrivit relatărilor CNN, turiști americani au spus că hotelurile și-au închis porțile, iar oaspeții au fost avertizați să nu părăsească camerele. Anul trecut, Puerto Vallarta a fost vizitat de peste șase milioane de turiști.

Zboruri anulate și aeroporturi blocate

Zborurile către orașul de pe litoral, Puerto Vallarta, au fost anulate până luni, paralizând aeroportul local. Probleme majore sunt și în Guadalajara, cel mai mare oraș din statul Jalisco, care urmează să găzduiască, peste patru luni, meciuri din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal.

Reporterii CNN descriu scene de haos în aeroporturi, unde sute de pasageri așteaptă fără informații clare, în lipsa unor zboruri confirmate.

Ținte incendiate și armată pe poziții

Magazine de proximitate, benzinării și vehicule aflate pe autostrăzi au devenit ținte ale atacurilor. Imagini surprinse la fața locului arată unități ale armatei mexicane poziționate în zone-cheie, inclusiv în apropierea aeroporturilor, pentru a preveni noi acte de violență.

Operațiune majoră împotriva cartelului

Haosul a izbucnit duminică, după ce forțele mexicane au lansat o operațiune amplă împotriva cartelului Jalisco Nueva Generación. Ținta principală a fost liderul grupării, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho.

Imagini geolocalizate de CNN arată prezența masivă a armatei în zona orașului Tapalpa, unde liderul cartelului s-ar fi ascuns împreună cu gărzi de corp puternic înarmate. Potrivit informațiilor oficiale, El Mencho a fost capturat rănit grav și a murit ulterior în timpul transportului către capitala țării.

El Mencho conducea una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, pe care autoritățile americane o acuză că introduce metamfetamină și fentanil în Statele Unite. Moartea sa a provocat confruntări violente între membrii cartelului și forțele de securitate în cel puțin 20 de state mexicane.

Moartea lui Oseguera (El Mencho) marchează o lovitură majoră pentru cartelul Jalisco Nueva Generación, una dintre cele mai puternice și violente organizații criminale din Mexic, cunoscută pentru expansiunea teritorială agresivă și operațiunile înarmate.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
O tânără cerșea într-un scaun cu rotile în Bacău, dar când au venit polițiștii „s-a produs o minune”. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
gandul.ro
image
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
mediafax.ro
image
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Mărcile proprii ar putea fi limitate în magazine. Anunț privind prețurile
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea