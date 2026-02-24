Video Aproape 10.000 de militari desfășurați în Mexic, după violențele declanșate de uciderea lui El Mencho. Turiști blocați în stațiuni și aeroporturi paralizate

Autoritățile din Mexic au desfășurat aproape 10.000 de militari pentru a restabili ordinea și a asigura securitatea populației, după ce un val de violențe a cuprins mai multe regiuni ale țării, în urma unei operațiuni împotriva cartelurilor de droguri.

Situația s-a deteriorat rapid după ce membrii cartelului Jalisco Nueva Generación au reacționat violent la uciderea liderul lor, El Mencho. În mijlocul haosului se află mii de turiști străini care încearcă să părăsească țara, după ce vacanțele le-au fost compromise de atacuri armate, incendieri și blocaje rutiere.

Locuitorii din Puerto Vallarta se tem că turiștii vor evita stațiunea de pe coasta Pacificului, a treia cea mai vizitată destinație turistică din Mexic.

„Am așteptat cu nerăbdare vacanța de primăvară și Paștele, pentru că atunci afacerile merg cu adevărat bine. Putem câștiga bani în plus pentru familiile noastre, dar acum nu știm ce se va întâmpla. Trăim din turism”, a declarat Salvador, ghid turistic local.

Potrivit relatărilor CNN, turiști americani au spus că hotelurile și-au închis porțile, iar oaspeții au fost avertizați să nu părăsească camerele. Anul trecut, Puerto Vallarta a fost vizitat de peste șase milioane de turiști.

Zboruri anulate și aeroporturi blocate

Zborurile către orașul de pe litoral, Puerto Vallarta, au fost anulate până luni, paralizând aeroportul local. Probleme majore sunt și în Guadalajara, cel mai mare oraș din statul Jalisco, care urmează să găzduiască, peste patru luni, meciuri din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal.

Reporterii CNN descriu scene de haos în aeroporturi, unde sute de pasageri așteaptă fără informații clare, în lipsa unor zboruri confirmate.

Ținte incendiate și armată pe poziții

Magazine de proximitate, benzinării și vehicule aflate pe autostrăzi au devenit ținte ale atacurilor. Imagini surprinse la fața locului arată unități ale armatei mexicane poziționate în zone-cheie, inclusiv în apropierea aeroporturilor, pentru a preveni noi acte de violență.

Operațiune majoră împotriva cartelului

Haosul a izbucnit duminică, după ce forțele mexicane au lansat o operațiune amplă împotriva cartelului Jalisco Nueva Generación. Ținta principală a fost liderul grupării, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho.

Imagini geolocalizate de CNN arată prezența masivă a armatei în zona orașului Tapalpa, unde liderul cartelului s-ar fi ascuns împreună cu gărzi de corp puternic înarmate. Potrivit informațiilor oficiale, El Mencho a fost capturat rănit grav și a murit ulterior în timpul transportului către capitala țării.

El Mencho conducea una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, pe care autoritățile americane o acuză că introduce metamfetamină și fentanil în Statele Unite. Moartea sa a provocat confruntări violente între membrii cartelului și forțele de securitate în cel puțin 20 de state mexicane.

Moartea lui Oseguera (El Mencho) marchează o lovitură majoră pentru cartelul Jalisco Nueva Generación, una dintre cele mai puternice și violente organizații criminale din Mexic, cunoscută pentru expansiunea teritorială agresivă și operațiunile înarmate.