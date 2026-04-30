Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Situație alarmantă la nivel global: libertatea presei atinge un minim istoric al ultimilor 25 de ani

Reporteri fără Frontiere a avertizat, joi, că libertatea presei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, avertizează Reporteri fără Frontiere. Peste jumătate dintre țările lumii se află într-o situație „dificilă” sau „foarte gravă”, pe fondul presiunilor politice, economice și juridice.

FOTO Shutterstock
Libertatea presei a atins cel mai scăzut nivel din ultimul sfert de secol, avertizează joi Reporteri fără Frontiere, evidențiind o degradare generală ce merge din Statele Unite, unde atacurile președintelui Donald Trump la adresa media sunt „sistematice”, până în Arabia Saudită, care a executat un jurnalist în 2025, potrivit Agerpres.

„Pentru prima dată în istoria” acestui clasament anual creat în 2002, peste jumătate din țările lumii (94) se află într-o situație „dificilă”  sau „foarte gravă”, în timp ce în 2002 erau doar o minoritate infimă (13,7%), scrie RSF, care are cinci niveluri pe scala sa, de la „foarte grav”  la „bun” .

În același timp, procentul populației care trăieşte într-o ţară unde situaţia libertăţii presei este „bună” a scăzut de la 20% la „mai puţin de 1%”. Doar şapte ţări din nordul Europei, cu Norvegia în frunte, fac parte din această categorie. Franţa se situează pe locul 25 („situaţie mai degrabă bună”).

„În 25 de ani, scorul mediu al tuturor ţărilor studiate nu a fost niciodată atât de scăzut”, adaugă organizaţia.

Trump vs presa liberă

SUA, aflate într-o „situaţie problematică”, scad şapte locuri şi se situează pe locul 64, între Botswana şi Panama. Dincolo de atacurile preşedintelui republican Donald Trump împotriva presei „o practică sistematică” – acest lucru s-a tradus şi prin reţinerea şi apoi expulzarea jurnalistului salvadorian Mario Guevara care a denunţat arestările migranţilor în SUA sau prin reducerea drastică a finanţărilor pentru audiovizualul extern american.

„Atacurile împotriva jurnaliştilor se transformă. Sunt în continuare jurnalişti asasinaţi, în continuare jurnalişti în închisoare, dar presiunile sunt, de asemenea, economice, politice, juridice”, subliniază pentru AFP Anne Bocande, directoarea editorială a RSF.

Dacă reculul se explică prin conflictele armate, organizaţia semnalează de asemenea înăsprirea regimurilor politice în ultimii ani.

Cele mai spectaculoase scăderi

RSF subliniază căderile spectaculoase înregistrate în cazul El Salvadorului (locul 143), care a pierdut 105 poziții din 2014 şi lansarea unui război împotriva bandelor infracționale maras, sau al Georgiei (locul 135), care a coborât 75 de poziții din 2020 din cauza unei „accelerări a represiunii”.

Cea mai mare scădere în 2025 este atribuită Nigerului (120, -37 de locuri), simbol al „deteriorării libertăţii presei în Sahel de mai mulţi ani”, între „atacurile grupurilor armate şi juntele aflate la putere”, scrie RSF.

„Unele țări erau etaloane ale libertății presei, dar aceasta s-a degradat profund o dată cu instalarea regimurilor militare, cum este cazul în Mali (121) sau Burkina Faso (110)”, adaugă Anne Bocande.

Arabia Saudită (176, -14 locuri), unde cronicarul Turki al-Jasser a fost executat în luna iunie, „un caz unic în lume”, se află împreună cu Rusia, Iran şi China, la sfârșitul clasamentului, încheiat de Eritreea (180).

În schimb, Siria (141) a urcat în clasament 36 de locuri după căderea regimului președintelui Bashar al-Assad.

Jurnalism sub presiune legală

Printre cele cinci criterii de măsurare ale RSF, indicatorul care vizează cadrul legal este cel care s-a degradat cel mai mult în 2025.

„Legile de securitate națională, împotriva terorismului, de exemplu, sau pentru protejarea secretului de stat, restrâng din ce în ce mai mult domeniul jurnalismului. Rusia este «campioană» în acest domeniu, dar impactul se resimte şi în democraţii”, a subliniat Anne Bocande.

O altă armă este cea a „procedurilor SLAPP”, adică procesele pentru defăimare, denigrare economică sau difuzarea de ştiri false, care urmăresc să îi intimideze pe jurnalişti. Un fenomen mondial ilustrat în Guatemala de cazul fondatorului ziarului El Periodico, Jose Ruben Zamora, condamnat la mai mulţi ani de închisoare după investigaţiile sale asupra corupţiei politice.

RSF a denunțat însă această tendință şi în Franţa, într-un studiu recent.

„Legile criminalizează din ce în ce mai mult jurnaliştii, în condiţiile în care ar trebui să îi protejeze”, notează directoarea editorială a organizaţiei.

Totuşi, „există instrumente”, nuanţează ea, menţionând regulamentul Comisiei Europene privind libertatea mass-media (Actul european pentru libertatea media), intrat în vigoare în 2025 sau directiva europeană împotriva procedurilor abuzive (procedurile SLAPP).

