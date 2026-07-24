Anunț Metropolitan Life Societate

METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. („Administratorul“) cu sediul social în București, Europe House, Bdul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2007013196407, având cod unic de înregistrare fiscal nr. 22080817 și numărul de registru SAP-RO-22093254, având ca depozitar al Fondului de Pensii Administrat privat METROPOLITAN LIFE („Fondul“) pe Raiffeisen Bank S.A., anunță participanții la Fond că a modificat Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE („Declarația“).

Modificările Declarației au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 734/17.07.2026.