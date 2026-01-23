Școala de jurnalism a Kremlinului. Cum exportă Rusia propaganda sub masca „luptei cu dezinformarea”

Rusia își extinde discret, dar sistematic, infrastructura de influență mediatică în Asia de Sud-Est, Africa, China și India, folosind programe de formare pentru jurnaliști ca vehicul pentru promovarea unei agende pro-Kremlin. Sub pretextul construirii unei „narațiuni alternative” și al combaterii știrilor false, televiziunea de stat RT (fosta Russia Today) cultivă o nouă generație de creatori de conținut familiarizați cu logica propagandei rusești.

În decembrie 2025, RT a organizat la Jakarta un eveniment de trei zile – RT Academy – la care au participat peste 250 de jurnaliști, studenți la jurnalism și creatori de conținut din Indonezia, Malaezia, Coreea de Sud, Cambodgia, Thailanda și Filipine. Cursurile, oferite gratuit, s-au desfășurat la Centrul Cultural Rus, la biroul RT pentru Indonezia și ASEAN, dar și într-o universitate locală parteneră.

Oficial, programul a fost prezentat drept un demers educațional neutru, axat pe teme universale precum verificarea surselor digitale, etica jurnalistică în social media sau riscurile generate de dezinformare și conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale. În discursul public, RT a vorbit despre rolul presei într-o societate democratică și despre nevoia de a combate manipularea informațională.

În realitate, reputația RT – documentată de ani de zile pentru diseminarea dezinformării și a narațiunilor pro-Kremlin – aruncă o umbră grea asupra acestor intenții declarate. Pentru critici, RT Academy nu este o școală de jurnalism, ci un instrument de „soft power”, menit să extindă influența Rusiei în state pe care Moscova le consideră tot mai receptive politic.

Lecții despre „dezinformare”, predate de propagandiști

Trainingul de la Jakarta a fost susținut de figuri cunoscute din aparatul mediatic al RT: Anna Kovtunova, șefa RT Academy, Maria Zeleranskaya din redacția internațională, Dmitry Leontev, producător senior, și Oksana Boyko, realizatoarea emisiunii Worlds Apart, un talk-show controversat prin pozițiile sale radical pro-Kremlin.

Agenda a inclus și un panel cu membri ai Rusfluence, un așa-zis club de influenceri Rusia–Indonezia, prezentat ca inițiativă de schimb cultural pentru tineri. Grupul a devenit însă cunoscut după ce a trimis soldaților ruși care luptă în Ucraina păpuși matrioșka confecționate manual, însoțite de mesaje de susținere pentru „eroii” Rusiei. Fondatoarea Rusfluence, Anastasha Vibisono, a declarat presei de stat ruse că gestul simboliza sprijinul pentru „cauza justă” a Moscovei. Activitățile grupului sunt strâns coordonate cu misiunile diplomatice ruse din Indonezia.

Volodîmîr Solovian, coordonator al Grupului de Analiză a Amenințărilor Hibride din cadrul Ukrainian Crisis Media Center, subliniază legăturile strânse dintre RT Academy și alte inițiative rusești finanțate de stat în străinătate. Multe dintre evenimentele academiei au loc în așa-numitele „Case Ruse” – centre culturale aflate sub controlul Moscovei, tot mai des acuzate de propagandă și chiar activități de spionaj. În timp ce în Occident aceste centre au fost închise sau limitate, prezența lor crește în Asia și Africa.

„Dincolo de interacțiunea directă cu RT Academy, participanții sunt expuși întregului ecosistem de propagandă al soft power-ului rusesc”, avertizează Solovian.

„Verificarea faptelor”, reinterpretată

RT Academy promovează cursuri despre „verificarea conținutului” și „combaterea știrilor false”, încurajând participanții să „pună sub semnul întrebării narațiunile dominante”. În practică, spun experții, aceste cursuri consolidează mesajele Kremlinului, oferindu-le o aparență de profesionalism jurnalistic.

Stephen Hutchings, profesor de studii ruse la Universitatea din Manchester, atrage atenția că lecțiile sunt construite pe contraste artificiale cu presa occidentală. Exemplele de „jurnalism defectuos” sunt extrase frecvent din relatări ale BBC, Deutsche Welle sau CNN despre crimele de război rusești din Ucraina.

Aceeași strategie a fost identificată și de jurnaliștii BBC care, în 2024, au participat la un curs online RT Academy destinat jurnaliștilor africani. Materialele analizate conțineau narațiuni propagandistice explicite. Un exercițiu despre „breaking news” prezenta un reportaj din Mariupolul ocupat, în care soldații ucraineni capturați erau etichetați drept „neo-naziști”. Într-un alt seminar, dedicat „demascării falsurilor”, un prezentator RT a negat masacrul de la Bucea, descriindu-l drept „cel mai faimos fake”.

Realitatea documentată contrazice frontal aceste afirmații: peste 1.400 de civili uciși în districtul Bucea, inclusiv 37 de copii, potrivit Parchetului General al Ucrainei.

Sudul Global, noul front mediatic al Moscovei

După ce multe state occidentale au restricționat sau interzis RT pentru rolul său în justificarea agresiunii ruse, Kremlinul și-a reorientat strategia mediatică spre Asia, Africa, Orientul Mijlociu și America Latină. RT a început recent emisia în India și plănuiește un hub major în Africa de Sud.

Lansată în 2023, RT Academy a ajuns deja la aproximativ 7.000 de participanți, oferind cursuri gratuite, finanțate integral de statul rus. Pentru tinerii jurnaliști din Sudul Global, atractivitatea este evidentă: acces gratuit, conexiuni internaționale și prezența unor vedete RT.

„În regiuni cu o istorie de resentimente față de hegemonia occidentală, narațiunile anti-coloniale și anti-americane promovate de Rusia prind ușor rădăcini”, explică Hutchings.

Influență, nu educație

La lansarea canalului RT în India, Vladimir Putin declara că scopul nu este propaganda, ci „transmiterea adevărului”. În realitate, acest „adevăr” este calibrat strict pe interesele geopolitice ale Moscovei.

„Este extrem de puțin probabil să fie vorba de un curs autentic de jurnalism”, spune Joseph Siegle, director de cercetare la Africa Center for Strategic Studies. „Este încă o tentativă a Rusiei de a cultiva voci favorabile și de a replica punctele sale de vedere.”

Pe termen lung, avertizează experții, RT Academy reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru spațiul informațional din Sudul Global, unde narațiunile rusești tind să se alinieze tot mai mult cu cele ale Chinei, într-un ax autoritar care contestă deschis valorile democratice și presa independentă.