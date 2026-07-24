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Anunț Metropolitan Life Societate

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METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. („Administratorul“) cu sediul social în București, Europe House, B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2007013196407, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 22080817 și numărul de registru SAP-RO-22093254, anunță participanții FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE („Fondul”) că a modificat Prospectul Schemei de Pensii Private a Fondului. Modificările prospectului au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 245/17.07.2026.

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Prospectul astfel modificat este disponibil pe pagina de internet a Administratorului.

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