 Ți s-a făcut poftă de lumea magică a Wonder Family Fest? Încă poți veni azi sau mâine! | adevarul.ro
Articol publicitar

Ți s-a făcut poftă de lumea magică a Wonder Family Fest? Încă poți veni azi sau mâine!

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Wonderland Resort by Darius Mârza, organizat în comuna Feleacu din judeţul Cluj, s-a umplut de râsete, culoare, spectacole, ateliere, dans, muzică și familii care s-au bucurat împreună de prima zi de festival.

Instantanee de la festival. FOTO: Wonder Family Fest
Instantanee de la festival. FOTO: Wonder Family Fest

Vineri seară, Marea Paradă a adus pe aleile festivalului zâne, personaje spectaculoase, dansatorii de la Carnaval Rio by Wilmark și energia aceea care se simte doar când începe ceva cu adevărat frumos.

Pe Main Stage, Familia Melimi, Omerit și DJ Em!l au făcut publicul să cânte, să danseze și să trăiască prima seară Wonder la maximum.

Iar partea cea mai bună? Weekendul abia a început. Dacă nu ai apucat încă să-ți iei bilet, poți merge azi sau mâine la Wonder Family Fest. Te așteaptă încă două zile pline de spectacole, concerte, magie, joacă, activități pentru toate vârstele și timp frumos cu ai tăi.

Pentru un acces cât mai rapid și pentru a evita aglomerația, poţi să vii cu taxiul, Uber, Bolt sau orice mașină semnalizată ca ridesharing. Accesul lor se face via E60. Șoferul te lasă chiar în zona de acces în festival, după care poate pleca liniștit spre alte destinații.

Și mai există o veste mare pentru comunitatea Wonder Family Fest! Ediția a 4-a a celui mai mare și mai îndrăgit festival pentru familii, Wonder Family Fest, va avea loc între 30 iulie - 1 august 2027. Iar pentru cei care știu deja că vor să revină în poveste, s-a pus în vânzare un număr limitat de 3.000 de abonamente Blind Ticket, la 195 lei pentru un abonament complet de 3 zile la ediția 2027. Oferta e valabilă doar până pe 7 august sau până la epuizarea stocului.

Ce se întâmplă sâmbătă, 1 august

Este deja forfotă mare în festival! Toboganele gonflabile se mișcă de entuziasm, tiroliana țiuie de bucurie la fiecare coborâre, telescaunul urcă lin la deal pentru a le oferi vizitatorilor o vedere superbă asupra Clujului, iar căluții nechează fericiți de fiecare dată când cunosc un nou copil. Dinozaurii din DinoLand stau liniștiți la umbră și își ademenesc micii prieteni cu saluturi prietenoase.

* Latino Stage - Ritm și mișcare

Ritmurile calde și energia dansului pun stăpânire pe scenă! Sunt și astăzi competiția de dans Wonder Cup, dar și spectacole pline de pasiune, demonstrații de dans și ateliere de ritm unde toată familia poate învăța pași noi.

* Kids Stage - Magia copilăriei

Scena de la interior prinde viață cu spectacole interactive, piese de teatru captivante, momente de magie care îi vor lăsa pe cei mici cu gura căscată și o mulțime de activități dedicate exclusiv zâmbetelor de copii!

* Workshop special pentru părinți „De ce nu ascultă copiii?”, cu Urania Cremene

Urania Cremene ştie "de ce nu ascultă copiii". FOTO: Wonder Family Fest
Urania Cremene ştie "de ce nu ascultă copiii". FOTO: Wonder Family Fest

O oportunitate excelentă pentru părinți. Pe parcursul acestui workshop extrem de util, veţi afla ce se află cu adevărat în spatele refuzurilor și crizelor de nervi ale celor mici. Urania Cremene va explica cum să setaţi limite sănătoase fără certuri, cu ce să-l înlocuiţi pe celebrul „NU” și va oferi metode simple prin care copilul să coopereze, fără pedepse sau recompense.

Workshopul e GRATUIT pentru posesorii de abonament sau bilet valabil pentru ziua de sâmbătă.

Main Stage - Show-urile zilei (de la ora 16:30)

Pregătiţi-vă pentru o seară plină de hituri, nostalgie și momente de colecție pentru toate generațiile:

* defilare de modă susținută de copiii de la Kids Fashion

* Sânziana și Daciana Vlad, gemenele folclorului maramureșean

* ORRIM, un concept muzical cu folclor stilizat, jazz contemporan și tușe minimaliste

* Armonia Group, cu un show plin de energie

* Knights of Transylvania Cheerleaders

* Mr. Nicu

* Gașca Zurli, cu veselie, jocuri și cântece pentru copii

* Special Moment cu Rareș & Dorian Popa

* Rareș, cu un concert live iubit de noua generație

* Horia Brenciu & orchestra sa, într-un show exploziv, plin de viață

* Fantomel & Kate Linn, cu ritmuri moderne și atmosferă perfectă de festival.

După concertul lui Rareș, nu vă îndepărtaţi prea tare de scenă! Vă puteţi întâlni pentru o sesiune exclusivă de Meet & Greet cu el și Dorian Popa. Pregătiţi-vă telefonul pentru o ploaie de selfie-uri, autografe și îmbrățișări!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
digi24.ro
image
Al doilea oraș din România care anunță măsuri din cauza alertei energetice. Apel către cetățeni
stirileprotv.ro
image
Câți ani are, de fapt, Mugur ISĂRESCU. Mulți au rămas surprinși! E pensionar de peste un deceniu, dar conduce în continuare BNR
gandul.ro
image
Haos la granița Spaniei cu Marocul. Zeci de mii de migranți s-au întors voluntar
mediafax.ro
image
Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv
fanatik.ro
image
Mecanicii români au dovedit că un tip de motoare noi de 3 cilindri, care au curea de distribuţie scăldată în ulei, au probleme de fiabilitate
libertatea.ro
image
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
FOTO Distrusă la inaugurare! Sala Polivalentă de 25.000.000€ din România are nevoie de reparații
digisport.ro
image
Ce poți mânca în Eforie Nord cu doar 15 lei. Experimentul unei tinere a devenit viral
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşul din România unde temperatura resimţită la ora 15 a fost de 42 de grade la umbră
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Regulile pe care trebuie să le respecți pe Autobahn, autostrăzile celebre din Germania. Ce este interzis și ce amenzi riști
playtech.ro
image
El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a câștigat noua feblețe a patronului respectul în vestiar
fanatik.ro
image
Un român a cumpărat o casă în Japonia cu 10.000 de euro. Cât a plătit pentru factura la curent
ziare.com
image
Fără milă! Cum a fost numit Darius Olaru în Belgia, după primele 70 de minute
digisport.ro
image
Horoscop 2 august. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și câștiguri financiare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Energie gratis timp de patru ore, din luna august. Soluția propusă consumatorilor de către unul dintre furnizori
mediaflux.ro
image
Imaginile cu noua Dacia au fost dezvăluite mai repede » Mașina poate fi condusă de la 16 ani
gsp.ro
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Fostă concurentă „Chefi la cuțite” a lansat trei preparate unice în România. Chef Laura Simona Crișan: „Cine a zis că burgerii sunt doar cu carne?”
actualitate.net
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”
click.ro
image
Dana Nicolaescu, de nerecunoscut la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cum arată acum „văduva albă”
click.ro
image
3 zodii vor trece prin momente complicate în luna august. Vor avea de depășit cumpene la care nici nu s-ar fi gândit
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
Strâmtoarea Dardanele. Hartă de Pierre Belon, din 1554 (© Wikimedia Commons)
Cum a schimbat istoria controlul (și taxarea) unei căi navigabile înguste din apropierea Troiei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”

OK! Magazine

image
Socrii băgăreți. Tensiuni la Palat din cauza părinților lui Kate Middleton: au o „influență enormă” asupra viitorilor regi

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?