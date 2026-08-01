Ți s-a făcut poftă de lumea magică a Wonder Family Fest? Încă poți veni azi sau mâine!

Wonderland Resort by Darius Mârza, organizat în comuna Feleacu din judeţul Cluj, s-a umplut de râsete, culoare, spectacole, ateliere, dans, muzică și familii care s-au bucurat împreună de prima zi de festival.

Vineri seară, Marea Paradă a adus pe aleile festivalului zâne, personaje spectaculoase, dansatorii de la Carnaval Rio by Wilmark și energia aceea care se simte doar când începe ceva cu adevărat frumos.

Pe Main Stage, Familia Melimi, Omerit și DJ Em!l au făcut publicul să cânte, să danseze și să trăiască prima seară Wonder la maximum.

Iar partea cea mai bună? Weekendul abia a început. Dacă nu ai apucat încă să-ți iei bilet, poți merge azi sau mâine la Wonder Family Fest. Te așteaptă încă două zile pline de spectacole, concerte, magie, joacă, activități pentru toate vârstele și timp frumos cu ai tăi.

Pentru un acces cât mai rapid și pentru a evita aglomerația, poţi să vii cu taxiul, Uber, Bolt sau orice mașină semnalizată ca ridesharing. Accesul lor se face via E60. Șoferul te lasă chiar în zona de acces în festival, după care poate pleca liniștit spre alte destinații.

Și mai există o veste mare pentru comunitatea Wonder Family Fest! Ediția a 4-a a celui mai mare și mai îndrăgit festival pentru familii, Wonder Family Fest, va avea loc între 30 iulie - 1 august 2027. Iar pentru cei care știu deja că vor să revină în poveste, s-a pus în vânzare un număr limitat de 3.000 de abonamente Blind Ticket, la 195 lei pentru un abonament complet de 3 zile la ediția 2027. Oferta e valabilă doar până pe 7 august sau până la epuizarea stocului.

Ce se întâmplă sâmbătă, 1 august

Este deja forfotă mare în festival! Toboganele gonflabile se mișcă de entuziasm, tiroliana țiuie de bucurie la fiecare coborâre, telescaunul urcă lin la deal pentru a le oferi vizitatorilor o vedere superbă asupra Clujului, iar căluții nechează fericiți de fiecare dată când cunosc un nou copil. Dinozaurii din DinoLand stau liniștiți la umbră și își ademenesc micii prieteni cu saluturi prietenoase.

* Latino Stage - Ritm și mișcare

Ritmurile calde și energia dansului pun stăpânire pe scenă! Sunt și astăzi competiția de dans Wonder Cup, dar și spectacole pline de pasiune, demonstrații de dans și ateliere de ritm unde toată familia poate învăța pași noi.

* Kids Stage - Magia copilăriei

Scena de la interior prinde viață cu spectacole interactive, piese de teatru captivante, momente de magie care îi vor lăsa pe cei mici cu gura căscată și o mulțime de activități dedicate exclusiv zâmbetelor de copii!

* Workshop special pentru părinți „De ce nu ascultă copiii?”, cu Urania Cremene

O oportunitate excelentă pentru părinți. Pe parcursul acestui workshop extrem de util, veţi afla ce se află cu adevărat în spatele refuzurilor și crizelor de nervi ale celor mici. Urania Cremene va explica cum să setaţi limite sănătoase fără certuri, cu ce să-l înlocuiţi pe celebrul „NU” și va oferi metode simple prin care copilul să coopereze, fără pedepse sau recompense.

Workshopul e GRATUIT pentru posesorii de abonament sau bilet valabil pentru ziua de sâmbătă.

Main Stage - Show-urile zilei (de la ora 16:30)

Pregătiţi-vă pentru o seară plină de hituri, nostalgie și momente de colecție pentru toate generațiile:

* defilare de modă susținută de copiii de la Kids Fashion

* Sânziana și Daciana Vlad, gemenele folclorului maramureșean

* ORRIM, un concept muzical cu folclor stilizat, jazz contemporan și tușe minimaliste

* Armonia Group, cu un show plin de energie

* Knights of Transylvania Cheerleaders

* Mr. Nicu

* Gașca Zurli, cu veselie, jocuri și cântece pentru copii

* Special Moment cu Rareș & Dorian Popa

* Rareș, cu un concert live iubit de noua generație

* Horia Brenciu & orchestra sa, într-un show exploziv, plin de viață

* Fantomel & Kate Linn, cu ritmuri moderne și atmosferă perfectă de festival.

După concertul lui Rareș, nu vă îndepărtaţi prea tare de scenă! Vă puteţi întâlni pentru o sesiune exclusivă de Meet & Greet cu el și Dorian Popa. Pregătiţi-vă telefonul pentru o ploaie de selfie-uri, autografe și îmbrățișări!