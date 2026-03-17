Trump respinge un scenariu apocaliptic în Orientul Mijlociu: „Israelul nu ar folosi niciodată o armă nucleară”

Președintele american Donald Trump a declarat luni pentru presă că nu crede că Israelul ar folosi o armă nucleară pentru a-și rezolva problemele, deși statul israelian nu a recunoscut niciodată că deține arme nucleare.

Întrebat de un jurnalist despre un comentariu făcut într-un podcast de consilierul lui Trump, David Sacks, în care acesta a speculat că Israelul ar putea escalada războiul și ar putea lua în considerare utilizarea unei arme nucleare, Trump a afirmat că „Israelul nu ar face asta. Israelul nu ar face niciodată asta”, relatează Agerpres.

Israelul a urmat ani de zile o politică de ambiguitate deliberată pentru a evita confruntările legate de programul său nuclear. Politicienii israelieni de rang înalt au subliniat în repetate rânduri că Israelul nu ar fi prima ţară din Orientul Mijlociu care deține arme nucleare.

Conform estimărilor Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), Israelul deţine 90 de ogive nucleare.

Trei surse au declarat pentru Reuters, că multe dintre statele arabe din Golf îndeamnă Washingtonul să nu se oprească înainte de a elimina capacitatea Republicii Islamice de a amenința ruta vitală a petrolului din Golf și economiile care depind de aceasta.

Teheranul și-a demonstrat deja capacitatea de a lovi la distanță, atacând aeroporturi, porturi, instalații petroliere și centre comerciale din cele șase state ale Golfului cu rachete și drone, în timp ce a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz – ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial și care stă la baza economiilor din regiune.

Aceste atacuri au întărit temerile statelor din Golf că, dacă Iranul va rămâne cu orice capacitate semnificativă de armament ofensiv sau de producție militară, ar putea fi încurajat să țină „ostatice” fluxurile de energie ale regiunii ori de câte ori tensiunile cresc.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat recent că Armata israeliană are în plan încă cel puțin trei săptămâni de campanie împotriva Iranului, având în continuare „mii de ținte” de lovit.

„Avem mii de ținte în față. Suntem pregătiți, în coordonare cu aliații noștri americani, cu planuri până cel puțin la sărbătoarea evreiască a Paștelui, peste aproximativ trei săptămâni. Și avem planuri mai ample chiar și pentru încă trei săptămâni după aceea”, a precizat Defrin