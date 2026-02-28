Explozii în Bahrain și în Abu Dhabi după ce SUA și Israelul au lansat atacuri în Iran. Oficial iranian: „Nu există linii roșii”

Mai multe explozii au fost raportate sâmbătă dimineață în orașe din Iran, inclusiv în capitala Teheran, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene. Potrivit a două surse citate de presa internațională, armata americană ar planifica mai multe zile de operațiuni militare.

UPDATE 11.24 Mai multe instituții media internaționale au relatat despre explozii produse în Bahrain și în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, ambele locații găzduind baze militare americane. Informațiile nu au fost confirmate oficial până în acest moment.

În Qatar, o altă țară din regiune care găzduiește o bază militară a SUA, autoritățile au transmis alerte pe telefoanele mobile, îndemnând populația să rămână în locuințe, potrivit Al Jazeera. Anterior, Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că un sistem de apărare antiaeriană a interceptat o rachetă iraniană.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat că nu vor exista „linii roșii” în răspunsul Teheranului la atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului.

„Transmitem clar Israelului să se pregătească pentru ceea ce urmează”, a afirmat oficialul pentru Al Jazeera. Acesta a subliniat că răspunsul Iranului va fi unul public și că toate activele și interesele americane și israeliene din Orientul Mijlociu au devenit „ținte legitime”.

Situația rămâne dinamică, iar autoritățile din regiune monitorizează îndeaproape evoluțiile.

Știrea inițială

Președintele SUA, Donald Trump, a descris campania militară drept „masivă și în desfășurare”, avertizând că există posibilitatea pierderii de vieți omenești în rândul americanilor. Liderul de la Casa Albă a susținut, totodată, ideea unei schimbări de regim la Teheran, îndemnând populația iraniană „să preia controlul asupra guvernului”. Trump a acuzat autoritățile iraniene că încearcă să reconstruiască programul nuclear, după ce, vara trecută, SUA au efectuat lovituri despre care a afirmat anterior că au distrus complet facilitățile respective.

În replică, presa iraniană a relatat că „zeci” de rachete balistice au fost lansate către Israel. Agenția Nour News, afiliată Gardienilor Revoluției Islamice, a anunțat că rachetele se îndreaptă spre teritoriul israelian. De asemenea, agenția Mehr News a transmis că țintele vizate ar fi „întreaga Palestină”, referindu-se la Israel. Postul de televiziune iranian în limba engleză Press TV a raportat că între 30 și 75 de rachete ar fi fost lansate din Iran.

Primele alerte privind rachete îndreptate spre Israel au fost emise sâmbătă dimineață, la aproximativ două ore după începerea atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului. Comandamentul Frontului Intern din Israel a transmis notificări directe pe telefoanele mobile ale cetățenilor, avertizând că alertele vor fi activate „în câteva minute” și recomandând populației să se pregătească să se adăpostească în spații protejate.

Armata israeliană a confirmat, într-un comunicat, că a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. „În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene acționează pentru a intercepta și a neutraliza amenințările, acolo unde este necesar, pentru a elimina pericolul”, au transmis Forțele de Apărare ale Israelului (IDF). Reprezentanții armatei au avertizat însă că sistemele de apărare nu sunt infailibile și au subliniat importanța respectării instrucțiunilor autorităților de protecție civilă.

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian este „teafăr şi nevătămat”, a raportat sâmbătă agenţia oficială de presă Irna, după atacurile israeliano-americane asupra Teheranului şi a mai multor oraşe din Iran.

„O importantă operaţiune militară a început împotriva Iranului”, a declarat Donald Trump după ce Israelul a anunţat un „atac preventiv”.

Această operaţiune are ca scop neutralizarea „ameninţărilor iminente” reprezentate de regimul iranian, a adăugat preşedintele Statelor Unite, care a afirmat că capacităţile de fabricare a rachetelor balistice ale Teheranului, precum şi marina sa, care reprezintă o ameninţare în special pentru traficul comercial din strâmtoarea Ormuz, vor fi „distruse”.

Agenţiile de presă iraniene au raportat mai multe explozii în Teheran şi coloane de fum negru care se ridică deasupra capitalei, precum şi în împrejurimile acesteia. Potrivit unui oficial iranian, mai multe ministere au fost vizate. Au fost semnalate explozii şi în alte oraşe, printre care Tabriz, Ispahan şi oraşul sfânt Qom.

Potrivit agenţiei de presă iraniene Tasnim, şapte rachete au lovit periferia palatului prezidenţial şi reşedinţa liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Ali Khamenei nu se afla la Teheran şi că a fost dus într-un loc sigur.