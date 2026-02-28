search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Primele reacții internaționale după ce SUA și Israelul au atacat Iranul

Țări din întreaga lume au reacționat la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Preşedinta Comisiei Europene Ursul von der Leyen şi preşedintele Consiliului Europene Antonio Costa au calificat evoluţiile din Iran ca fiind ”extrem de îngrijorătoare” şi au făcut apel la toate părţile să dea dovadă de maximă reţinere, să protejeze civilii şi să respecte pe deplin dreptul internaţional. Fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, a denunţat sâmbătă bombardamentele americane şi israeliene asupra Iranului.

image

Elveția s-a declarat „profund alarmată” de loviturile din Iran și a îndemnat toate părțile să respecte Carta ONU și dreptul internațional umanitar. Ministerul de Externe de la Bern a subliniat importanța protejării infrastructurii civile și a evitării escaladării conflictului.

Norvegia a criticat Israelul, ministrul de externe Espen Barth Eide declarând că atacul „nu este în conformitate cu dreptul internațional”, precizând că loviturile preventive necesită o amenințare imediată și iminentă.

Rusia a cerut cetățenilor săi să părăsească Israelul, iar fostul președinte Dmitri Medvedev a lansat critici dure la adresa SUA și Israelului, acuzând faptul că negocierile cu Iranul sunt doar „operațiuni de acoperire”.

"Luptătorul pentru pace şi-a arătat încă o dată adevărata faţă. Toate negocierile cu Iranul n-au fost decât o operaţiune paravan. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut de fapt să negocieze nimic. Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aştepte sfârşitul lipsit de glorie al duşmanului. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani", a scris Medvedev într-un mesaj postat în limba rusă pe contul său de Telegram.

În Orientul Mijlociu, prim-ministrul libanez Nawaf Salam a avertizat că țara sa nu va fi trasă „în aventuri care îi pun în pericol securitatea și unitatea”.

Pe de altă parte, Ucraina a exprimat sprijin pentru acțiunile SUA și Israel, invocând violența și reprimarea protestelor pașnice din Iran.

Uniunea Europeană a anunțat retragerea personalului neesențial din regiune, descriind situația ca „periculoasă”. Într-o postare pe rețelele sociale, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat asupra amenințării pe care o reprezintă programele nucleare și balistice ale Iranului și a reiterat prioritatea protecției civililor.

”Evoluţiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare. Rămânem în contact strâns cu partenerii noştri din regiune. Ne reafirmăm angajamentul ferm pentru protejarea securităţii şi stabilităţii regionale. Asigurarea securităţii nucleare şi prevenirea oricăror acţiuni care ar putea escalada şi mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanţă critică”, arată preşedinta Comisiei Europene Ursul von der Leyen şi preşedintele Consiliului Europene Antonio Costa într-o declaraţie comună.

Ei amintesc faptul că Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni extinse ca răspuns la acţiunile ”regimului criminal din Iran” şi ale Gărzilor Revoluţionare şi a promovat în mod constant eforturi diplomatice menite să abordeze programele nuclear şi balistic printr-o soluţie negociată.

”În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetăţenii UE din regiune pot conta pe sprijinul nostru deplin. Facem apel la toate părţile să dea dovadă de maximă reţinere, să protejeze civilii şi să respecte pe deplin dreptul internaţional”, arată cei doi lideri europeni.

UE menține în alertă misiunea navală Aspides în Marea Roșie pentru a asigura deschiderea coridorului maritim.

