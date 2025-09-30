search
Netanyahu neagă că a fost de acord cu un stat palestinian ca parte a planului de pace în Gaza

Război în Israel
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că a acceptat ideea unui stat palestinian, într-o înregistrare video publicată pe Telegram, subliniind că acesta nici nu face parte din planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump.

image

„A fost o vizită istorică. În loc ca Hamas să ne izoleze, noi am întors situația și am izolat Hamas. Acum, întreaga lume, inclusiv lumea arabă și musulmană, pune presiune pe Hamas să accepte condițiile pe care le-am stabilit împreună cu președintele Trump: eliberarea tuturor celor răpiți – atât cei în viață, cât și cei morți – în timp ce IDF va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului”, a anunțat premierul israelian.

Întrebat dacă a fost de acord cu un stat palestinian în timpul vizitei sale la Washington, Netanyahu a răspuns: „Categoric nu, și nici nu este scris în acord. Dar un lucru am transmis clar: ne opunem ferm unui stat palestinian. Președintele Trump a spus la rândul lui asta; a spus că înțelege poziția noastră. El a declarat, de asemenea, la ONU că o astfel de mișcare ar fi o recompensă uriașă pentru terorism și un pericol pentru statul Israel. Și, desigur, nu vom fi de acord”.

Planul de pace prevede desfăşurarea unei „forţe internaţionale de stabilizare” în Fâşia Gaza pe măsură ce armata israeliană se retrage din teritoriul palestinian.

„Ni se spune: trebuie să acceptaţi condiţiile Hamas (...). Tsahalul trebuie să se retragă, iar Hamasul se poate consolida, controla Fâşia (Gaza). Nu, nu, nu este aşa”, a subliniat el în înregistrarea video în ebraică, postată pe canalul său de Telegram.

Ministrul de finanțe de extremă dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, membru în guvernul de coaliție condus de Netanyahu, a criticat planul de pace, catalogându-l drept un „eșec diplomatic răsunător”.

Planul a fost salutat în principiu de Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Indonezia, Turcia, Pakistan și Egipt, liderii acestor țări declarând că sunt gata să coopereze cu SUA pentru a asigura implementarea acestuia.

Hamas va oferi un răspuns după ce va analiza planul

Un oficial de rang înalt din Hamas a declarat inițial că gruparea nu a primit încă planul în 20 de puncte al administrației Trump, dar un oficial informat despre această chestiune a declarat ulterior pentru AFP că mediatorii qatarezi și egipteni s-au întâlnit cu reprezentanți ai mișcării pentru a le furniza documentul.

Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alături de șeful serviciilor secrete egiptene, Hassan Mahmoud Rashad, „tocmai s-au întâlnit cu negociatorii Hamas și le-au prezentat planul în 20 de puncte. Negociatorii Hamas au declarat că îl vor analiza cu bună-credință și vor oferi un răspuns”, a declarat sursa, vorbind cu AFP sub condiția anonimatului.

O sursă palestiniană apropiată Hamas a declarat pentru AFP că „ar putea dura câteva zile” pentru a analiza propunerea lui Trump de a pune capăt războiului.

„Hamas a început o serie de consultări cu conducerea sa politică și militară, atât în ​​Palestina, cât și în străinătate. Discuțiile ar putea dura câteva zile din pricina naturii complexe a comunicării dintre membrii conducerii și mișcare, în special după agresiunea israeliană de la Doha”.

O a doua sursă palestiniană a confirmat, de asemenea, pentru AFP că Hamas examinează propunerea lui Trump.

Planul de pace al Casei Albe prevede încetarea imediată a ostilităților și, presupunând că ambele părți sunt de acord cu termenii, aceasta va fi acompaniată de eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, vii și morți, „ în termen de 72 de ore” de la acceptarea publică a acordului de către Israel.

În schimbul eliberării ostaticilor, Israelul ar elibera 250 de palestinieni care execută în prezent pedepse pe viață, precum și a 1.700 de palestinieni din Gaza deținuți de la începutul conflictului, pe 7 octombrie 2023, după atacul mortal al Hamas asupra Israelului. Pentru fiecare ostatic israelian ale cărui rămășițe sunt returnate, Israelul va returna rămășițele a 15 palestinieni.

Planul nu impune o retragere completă a Israelului înainte de eliberarea ostaticilor. Mai degrabă, forțele israeliene s-ar retrage pe o linie convenită, în interiorul Gazei, pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. Planul prevede că toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentul aerian și de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile vor rămâne înghețate până când „vor fi îndeplinite condițiile pentru retragerea completă în etape”.

