Video Momentul în care Trump a anunțat armistițiul Israel-Hamas, după ce a primit un bilet de la Marco Rubio. „Suntem foarte aproape de a ajunge la un acord”

În timp ce se afla la o întâlnire cu influencerii conservatori pe tema mișcării Antifa, organizată la Casa Albă, președintele Donald Trump a fost întrerupt de secretarul de stat Marco Rubio, care i-a înmânat un bilet.

În imaginile care s-au viralizat pe rețelele de socializare, Rubio poate fi văzut cum, mai întâi, îi oferă un bilet președintelui SUA. Câteva secunde mai târziu, secretarul de stat se ridică de la masă pentru a-i transmite un mesaj în particular.

Sursă video: X @israelnewspulse

Potrivit unei fotografii realizate de jurnaliștii AFP, pe bilet scria „Foarte aproape” și „Avem nevoie să aprobați în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteți anunța primul acordul”.

La scurt timp după ce a primit biletul, președintele SUA a transmis pe rețeaua sa Truth Social că este „foarte mândru” să anunțe prima fază a acordului dintre Israel și Hamas.

„Asta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a scris el.

După ce a primit biletul de la Rubio, președintele a comentat: „Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat în care scrie că suntem foarte aproape de a ajunge la un acord privind Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, a spus Trump.

„Așa că vom mai răspunde la câteva întrebări.”

Trump a declarat pentru televiziunea Fox News că, după prima parte a planului de pace, „veți vedea cum oamenii se înțeleg și Gaza va fi reconstruită”. El spune că va fi o „lume diferită” și că „bogăția va fi cheltuită în Gaza”, scrie BBC.

Președintele SUA a spus că toți ostaticii israelieni vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită.

Joi, Israelul și grupararea Hamas au convenit asupra unui armistițiu în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace durabilă în regiune.

Hamas a confirmat printr-un comunicat încheierea acordului: ”Hamas anunță un acord care prevede încheierea războiului din Gaza, retragerea trupelor, permiterea de ajutoare și un schimb de prizonieri”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit acordul ”o zi importantă pentru Israel” și va convoca guvernul joi pentru a-l aproba.

Acordul de încetare a focului prevede că 250 de prizonieri palestinieni și 1.700 de locuitori din Gaza deținuți de forțele israeliene de la începutul războiului vor fi eliberați, potrivit unei surse palestiniene.