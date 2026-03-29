Scandal la Sfântul Mormânt. Capii Patriarhiei Latine, împiedicaţi de poliţia din Israel să oficieze slujba de Florii. „Amândoi au fost opriţi pe drum”

Pentru prima dată după multe secole, Patriarhul Latin al Ierusalimului și preotul Bisericii Sfântului Mormânt au fost împiedicaţi de poliția israeliană să oficieze slujba de Duminica Floriilor, în contextul restricțiilor impuse în Orașul Vechi.

Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul italian Pierbattista Pizzaballa, și preotul Bisericii Sfântului Mormânt au fost opriți de poliția israeliană să oficieze slujba de Duminica Floriilor în Sfântul Mormânt, pentru prima dată în secole, anunță Patriarhia Latină, duminică, 29 martie, printr-un comunicat de presă. Incidentul a avut loc de Floriile catolice, când cei doi erau în drum spre lăcașul sacru și au fost reținuți pe parcurs, fiind obligați să se întoarcă fără să poată celebra ceremonia.

„Amândoi au fost opriţi pe drum, în timp ce se deplasau cu titlu privat (...) și au fost obligați să se întoarcă din drum”, precizează comunicatul comun al Patriarhiei Latine din Ierusalim și Custodiei Ţării Sfinte. „Prin urmare, pentru prima dată de mai multe secole, șefii Bisericii au fost împiedicați să oficieze slujba din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, continuă documentul citat.

În contextul în care autoritățile israeliene au închis toate lăcașurile sfinte din Orașul Vechi, în Ierusalimul de Est, invocând motive de securitate, Patriarhia Latină și Custodia Ţării Sfinte consideră această măsură „un precedent grav” și subliniază că arată „lipsa de considerație față de sensibilitatea a miliarde de persoane din întreaga lume care, în această săptămână, își întorc privirile către Ierusalim”.

Măsuri disproporţionate

Din cauza restricțiilor, Patriarhia Latină a anunțat anularea procesiunii.

„Împiedicarea intrării Cardinalului și a Custodelui, care poartă cea mai înaltă responsabilitate ecleziastică pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte, constituie o măsură vădit nerezonabilă și extrem de disproporționată.

Această decizie pripită și fundamental defectuoasă, afectată de considerații nepotrivite, reprezintă o abatere extremă de la principiile fundamentale ale rezonabilității, libertății de cult și respectului pentru statu quo-ul existent.

Patriarhia Latină a Ierusalimului și Custodia Țării Sfinte își exprimă profunda durere față de credincioșii creștini din Țara Sfântă și din întreaga lume pentru că rugăciunea a fost astfel împiedicată într-una dintre cele mai sacre zile ale calendarului creștin”, se arată în documentul citat.

Conform estimărilor Patriarhiei Latine din 2023, creștinii reprezentau peste 18% din populația Țării Sfinte la înființarea Israelului, în 1948. În prezent, proporția lor a scăzut sub 2%, majoritatea fiind ortodocși, iar evenimentele religioase precum Duminica Floriilor continuă să aibă o importanță majoră pentru comunitatea catolică și pentru pelerinii din întreaga lume.