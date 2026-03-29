Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Scandal la Sfântul Mormânt. Capii Patriarhiei Latine, împiedicaţi de poliţia din Israel să oficieze slujba de Florii. „Amândoi au fost opriţi pe drum”

Pentru prima dată după multe secole, Patriarhul Latin al Ierusalimului și preotul Bisericii Sfântului Mormânt au fost împiedicaţi de poliția israeliană să oficieze slujba de Duminica Floriilor, în contextul restricțiilor impuse în Orașul Vechi.

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, oprit pe drum de poliţiştii israelieni. FOTO: Facebook
Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, oprit pe drum de poliţiştii israelieni. FOTO: Facebook

Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul italian Pierbattista Pizzaballa, și preotul Bisericii Sfântului Mormânt au fost opriți de poliția israeliană să oficieze slujba de Duminica Floriilor în Sfântul Mormânt, pentru prima dată în secole, anunță Patriarhia Latină, duminică, 29 martie, printr-un comunicat de presă. Incidentul a avut loc de Floriile catolice, când cei doi erau în drum spre lăcașul sacru și au fost reținuți pe parcurs, fiind obligați să se întoarcă fără să poată celebra ceremonia.

„Amândoi au fost opriţi pe drum, în timp ce se deplasau cu titlu privat (...) și au fost obligați să se întoarcă din drum”, precizează comunicatul comun al Patriarhiei Latine din Ierusalim și Custodiei Ţării Sfinte. „Prin urmare, pentru prima dată de mai multe secole, șefii Bisericii au fost împiedicați să oficieze slujba din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, continuă documentul citat.

În contextul în care autoritățile israeliene au închis toate lăcașurile sfinte din Orașul Vechi, în Ierusalimul de Est, invocând motive de securitate, Patriarhia Latină și Custodia Ţării Sfinte consideră această măsură „un precedent grav” și subliniază că arată „lipsa de considerație față de sensibilitatea a miliarde de persoane din întreaga lume care, în această săptămână, își întorc privirile către Ierusalim”.

Măsuri disproporţionate

Din cauza restricțiilor, Patriarhia Latină a anunțat anularea procesiunii.

„Împiedicarea intrării Cardinalului și a Custodelui, care poartă cea mai înaltă responsabilitate ecleziastică pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte, constituie o măsură vădit nerezonabilă și extrem de disproporționată.

Această decizie pripită și fundamental defectuoasă, afectată de considerații nepotrivite, reprezintă o abatere extremă de la principiile fundamentale ale rezonabilității, libertății de cult și respectului pentru statu quo-ul existent.

Patriarhia Latină a Ierusalimului și Custodia Țării Sfinte își exprimă profunda durere față de credincioșii creștini din Țara Sfântă și din întreaga lume pentru că rugăciunea a fost astfel împiedicată într-una dintre cele mai sacre zile ale calendarului creștin”, se arată în documentul citat.

Conform estimărilor Patriarhiei Latine din 2023, creștinii reprezentau peste 18% din populația Țării Sfinte la înființarea Israelului, în 1948. În prezent, proporția lor a scăzut sub 2%, majoritatea fiind ortodocși, iar evenimentele religioase precum Duminica Floriilor continuă să aibă o importanță majoră pentru comunitatea catolică și pentru pelerinii din întreaga lume.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Mișcarea de protest ”No kings”. Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în SUA, dar și în Europa, împotriva lui Donald Trump
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
mediafax.ro
image
Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! Cine i-a salvat viaţa selecţionerului: i-au făcut respirație gură la gură și masaj cardiac de față cu toți jucătorii! Exclusiv
fanatik.ro
image
Atacantul venit direct din „Războiul Stelelor” să fie golgheter în România: „Dacă nu ajungeam fotbalist, eram mecanic auto! Îmi plac mașinile sport, putem vorbi o oră despre supercaruri”
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cine i-a salvat viața lui Mircea Lucescu: masaj cardiac și respirație gură la gură! Cum au reacționat jucătorii
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Cum au găsit niște români din Cluj ”sfântul Graal” din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
antena3.ro
image
Cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Țara care impune restricții la energie timp de o lună. Magazinele și restaurantele se închid mai devreme
playtech.ro
image
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Exclusiv
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Reacție-fulger a turcilor, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: ”A leșinat”
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Fiica lui Brigitte Pastramă, de nerecunoscut după operațiile estetice. Cum arată în 2026
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Apropiații Codruței Filip rup tăcerea. Ce se întâmplă cu artista după despărțirea de Valentin Sanfira: „Trece prin momente dificile”
click.ro
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Caz rar în sistemul public. Șefa TVR spune că are salariul prea mare și explică de ce nu îl poate reduce
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Apropiații Codruței Filip rup tăcerea. Ce se întâmplă cu artista după despărțirea de Valentin Sanfira: „Trece prin momente dificile”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?