Klaus Iohannis, apariție rară în centrul Sibiului, de Floriile catolice. Selfie-uri cu localnicii şi mesaj laconic după slujbă

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat duminică la slujba de Florii în centrul Sibiului. La finalul ceremoniei religioase, fostul președinte a acceptat să facă fotografii cu câțiva localnici şi a transmis un scurt mesaj de Paşte.

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost văzut duminică, 29 martie, în centrul Sibiului, alături de soția sa, Carmen Iohannis. Cei doi au participat la slujba de Florii oficiată la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, cu prilejul uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul catolic, care marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim.

Cuplul a ajuns la biserica din centrul orașului în cursul dimineții, intrând pe una dintre ușile secundare ale lăcașului de cult, potrivit publicaţiei Opinia de Sibiu.

După încheierea slujbei, Klaus Iohannis a transmis un scurt mesaj jurnaliștilor care l-au abordat: „Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite și multă sănătate”.

De asemenea, câțiva sibieni s-au apropiat de fostul șef al statului și au dorit să facă selfie-uri cu el, iar acesta a acceptat cu amabilitate.

Apariția publică de duminică este una dintre puținele din ultima perioadă, Klaus Iohannis fiind destul de scump la vedere după încheierea mandatului.

Practic, Klaus Iohannis aproape a dispărut din viața publică, limitându-și prezențele la ocazii rare și evitând evenimentele majore din spațiul politic sau social.

Una dintre cele mai discutate absențe a fost cea din august 2025, când fostul președinte nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, preferând să transmită doar un mesaj de condoleanțe.

Retragerea lui Klaus Iohannis din prim-plan a devenit vizibilă și în contextul aparițiilor sale tot mai sporadice: înainte de ieșirea de duminică, una dintre ultimele imagini cu el fusese surprinsă când mătura trotuarul din fața casei sale din Sibiu.

O altă imagine cu el datează din luna mai 2025, când a mers la secția de votare pentru a-și exprima opțiunea la scrutinul prezidențial, şi alte câteva din vara aceluiași an, în presă a apărut informaţia că fostul președinte frecventează Clubul de golf „Paul Tomiță” din Pianu de Jos, județul Alba.