Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

În ce măsură riscă România să rămână fără Lumina de Paște de la Ierusalim. Răspunsul ambasadorului israelian, Lior Ben Dor

Ambasada Israelului la București asigură că autoritățile israeliene depun toate eforturile necesare pentru ca Lumina Sfântă de Paște să poată fi adusă și în acest an de la Ierusalim la București, în ciuda contextului de securitate complicat din regiune.

Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns în fiecare an și în România. FOTO: AFP Thomas Coex
Statul Israel face toate demersurile necesare pentru a facilita aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim în România 🇷🇴 cu ocazia sărbătorii de Paște, a transmis Ambasada Israelului.

„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a transmis Ambasador Lior Ben Dor, într-un comunicat al Ambasada Israelului în România

În același comunicat se arată că Israelul își reafirmă angajamentul ferm față de protejarea locurilor sfinte și garantarea libertății religioase pentru toate comunitățile.

„Ambasada noastră își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”, mai precizează comunicatul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un bărbat care a vizitat 193 de țări susține că una i-a plăcut atât de mult încât și-a dat demisia și s-a mutat acolo
stirileprotv.ro
image
Cât costă un Nokia 5110 nou-nouț, acum, în martie 2026. Vine la pachet cu toate accesoriile
gandul.ro
image
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
mediafax.ro
image
Cine sunt românii pe care i-a lăudat Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan, întâlnire cu Melania Trump
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Interzis pentru români! Decizia radicală luată în Turcia: "Ne pare rău"
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
cancan.ro
image
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum devin proprietar dacă am doar o chitanţă de mână. Când e valabil acest act
playtech.ro
image
Victor Pițurcă, devastator în direct înainte de Turcia – România: „Nu e normal așa ceva la echipa națională. E inadmisibil”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a dat lovitura! Proprietate cât toată suprafața Bucureștiului
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Stare de urgență în Republica Moldova! Decizia vine în urma atacurilor militare lansate de Rusia
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Cupolă de aer polar în România. ANM anunță ploi și frig până la Paște: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri
romaniatv.net
image
Buna Vestire 2026, mare sărbătoare în Postul Paștelui în 25 martie! Cum faci să ai noroc tot anul în ziua în care nu ai voie să te cerți
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
„Eu de ce nu știam?!” Prima reacție a lui Valentin Sanfira, după ce a Codruța Filip a anunțat separarea
click.ro
image
Chirurg din Cluj, acuzat de agresiune sexuală. O rezidentă susține că a fost atacată în mod repetat
click.ro
image
Coșmarul prin care a trecut Oana Zamfir de la Digi FM: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Mă bucur că am supraviețuit”
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
„Eu de ce nu știam?!” Prima reacție a lui Valentin Sanfira, după ce a Codruța Filip a anunțat separarea

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii