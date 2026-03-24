În ce măsură riscă România să rămână fără Lumina de Paște de la Ierusalim. Răspunsul ambasadorului israelian, Lior Ben Dor

Ambasada Israelului la București asigură că autoritățile israeliene depun toate eforturile necesare pentru ca Lumina Sfântă de Paște să poată fi adusă și în acest an de la Ierusalim la București, în ciuda contextului de securitate complicat din regiune.



„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a transmis Ambasador Lior Ben Dor, într-un comunicat al Ambasada Israelului în România

În același comunicat se arată că Israelul își reafirmă angajamentul ferm față de protejarea locurilor sfinte și garantarea libertății religioase pentru toate comunitățile.

„Ambasada noastră își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”, mai precizează comunicatul.