Papa Leon al XIV-lea, apel la pace în prima sa slujbă de Florii la Vatican: „În jurul lui Iisus se pregătește războiul”

Prima slujbă de Florii oficiată de Papa Leon al XIV-lea a atras zeci de mii de credincioși la Vatican și s-a transformat într-un puternic apel la pace, pe fondul tensiunilor tot mai mari din lume.

Prima slujbă de Florii oficiată de Papa Leon al XIV-lea în calitate de Suveran Pontif a adunat în Piața San Pietro aproximativ 40.000 de credincioși și pelerini din toate colțurile lumii, potrivit Vatican News. A fost o ceremonie marcată de solemnitate, tradiție și emoție, dar și de un mesaj puternic privind nevoia urgentă de pace.

Piața a devenit neîncăpătoare încă de la primele ore ale dimineții, mulțimile adunate venind să asiste la ritualul care deschide Săptămâna Mare: binecuvântarea ramurilor de palmier și măslin, așezate în jurul obeliscului central, simbol al păcii și al reînnoirii spirituale.

De aici, procesiunea concelebranților a avansat solemn către altarul din fața Bazilicii Sfântul Petru, în acordurile corului papal.

Un moment emoţionant l-a reprezentat proclamarea integrală a Patimii Domnului, redată de un diacon și de mai multe voci, o tradiție care amintește credincioșilor de intensitatea și dramatismul drumului spre răstignire, pelerinii urmărind în liniște cuvintele sacre, într-o piață transformată într-un imens spațiu de rugăciune.

După Sfânta Liturghie, Papa Leon a condus rugăciunea „Îngerul Domnului” și a profitat de moment pentru a transmite mai multe apeluri la încetarea conflictelor, cu accent pe Orientul Mijlociu și pe regiunile afectate de tensiuni religioase și militare.

Suveranul Pontif a subliniat că mesajul lui Iisus rămâne unul al păcii, chiar și atunci când lumea pare dominată de violență și confruntări. În predica sa, a vorbit despre contrastul puternic dintre blândețea lui Iisus și violența care se aduna în jurul Lui înaintea celei mai mari sărbători a creştinătăţii, Învierea.

„Să privim la Iisus, care se prezintă ca Rege al păcii, în timp ce în jurul lui se pregătește războiul; la El, care rămâne ferm în blândețe în timp ce ceilalți freamătă în violență; la El, care se oferă ca o mângâiere pentru omenire în timp ce ceilalți pun mâna pe săbii și bâte; la El, care este lumina lumii în timp ce întunericul începe să învăluie pământul; la El, care a venit să aducă viața în timp ce se împlinește planul condamnării lui la moarte”, a transmis Papa Leon.