Scandal după acordarea Premiului Nobel pentru Pace: Israelul vorbește despre „cea mai mare minciună a secolului XXI”

Acordarea Premiului Nobel pentru Pace juristei sud-africane Navi Pillay a generat reacții puternice pe plan internațional, de la critici virulente din partea Israelului până la mesaje de susținere venite din partea liderilor europeni și ai justiției internaționale.

Benjamin Netanyahu și Donald Trump Foto: X @IsraeliPM

Ministerul de Externe al Israelului a condamnat decizia Comitetului Nobel, susținând că aceasta legitimează „ura și prejudecățile anti-israeliene”, potrivit AFP; citată de News.ro.

„Acum că Comitetul Nobel a premiat cea mai mare minciună a secolului XXI, Joseph Goebbels aplaudă cu siguranță din iad”, a transmis diplomația israeliană într-un mesaj publicat pe platforma X.

„A înfruntat unele dintre cele mai întunecate capitole ale umanității”

La polul opus, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat alegerea făcută de Comitetul Nobel și a descris-o pe laureată drept o „apărătoare a celor persecutați, a celor vulnerabili, a celor fără voce și a celor excluși”.

„De la violența apartheidului din Africa de Sud la ororile genocidului din Rwanda, ea a înfruntat unele dintre cele mai întunecate capitole ale umanității”, a transmis șefa Executivului european

Ursula von der Leyen a apreciat că, prin această distincție, „domnia legii” este pusă mai presus de legea celui mai puternic.

Premiul a fost salutat și de conducerea Curții Penale Internaționale. Președinta instituției, Tomoko Akane, a declarat că distincția acordată fostei judecătoare a CPI are „o semnificație deosebită”, într-un context în care dreptul internațional și instituțiile judiciare sunt supuse unor presiuni crescute.

„Într-o perioadă în care ordinea juridică internațională și statul de drept se confruntă cu provocări considerabile, această recunoaștere are o semnificație deosebită”, a afirmat Akane.

Tomoko Akane a adăugat că premiul reprezintă „o recunoaștere importantă a rolului vital pe care îl joacă justiția internațională ca piatră de temelie a unei păci durabile”.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Curtea Penală Internațională, după emiterea unor mandate de arestare care îl vizează pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime comise în Gaza. Washingtonul a criticat dur instituția și a impus sancțiuni unor oficiali ai CPI.

Pmintim că Donald Trump a reiterat miercuri că ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar a recunoscut că se îndoiește că va câștiga distincția.

„Nu știu care va fi decizia lor”, a spus Trump referindu-se la premiul din 2026, pe care Comitetul Nobel norvegian îl va anunța vineri. „Au reputația de a nu acorda premiul unor oameni ca mine”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Navi Pillay Foto: Profimedia

Navanethem 'Navi' Pillay, laureata Premiului Nobel pentru Pace anunţat vineri, a dedicat distincţia tuturor supravieţuitorilor crimelor internaţionale, precum şi apărătorilor justiţiei internaţionale, afirmând că, prin compasiunea şi curajul lor, impunitatea nu va fi acceptată, transmite dpa.

„Trăim într-o epocă în care dreptul internaţional şi drepturile omului se află sub atacuri politice semnificative”, a declarat jurista sud-africană vineri, în cadrul Forumului de la Nürnberg 2026, o conferinţă internaţională privind dreptul penal internaţional, desfăşurată în oraşul german Nürnberg, locul unde a şi aflat despre acordarea premiului.