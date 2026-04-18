Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Șapte săptămâni de la începutul conflictului din Iran: cine câștigă războiul și cum se va sfârși acesta

Război în Orientul Mijlociu
Indiferent ce se va întâmpla de acum până miercurea viitoare, a treia rundă a războiului dintre un Iran plin de resentimente și o SUA frustrată va fi la orizont.

Distrugeri provocate de bobmardamentele israeliani-american în Teheran/FOTO:Profimedia
„La șase săptămâni după invazia Germaniei în Uniunea Sovietică, în vara anului 1941, șeful de stat major al lui Hitler nota în jurnalul său un detaliu revelator.

Vestea bună era că Wehrmachtul și Luftwaffe distruseseră 300 de divizii ale Armatei Roșii. Vestea proastă era că serviciile de informații germane estimaseră că armata lui Stalin avea doar 195 de divizii. Această eroare de calcul îmi vine în minte în aceste zile, în timp ce urmăresc evoluțiile din Orientul Mijlociu“, scrie Mark Almond director al Institutului de Cercetare a Crizelor din Oxford, într-o analiză pentru The Daily Mail.

În momentul în care Statele Unite și Israelul au lansat operațiunile împotriva Iranului, informațiile despre poziția liderului suprem, ayatolahul Ali Khamenei, și a principalilor săi colaboratori păreau relativ precise.

Ulterior însă, a devenit evident că evaluările privind structura militară iraniană și resursele sale erau mult mai puțin exacte decât se presupunea inițial.

În special, amploarea arsenalului de rachete și drone al Iranului s-a dovedit semnificativ subestimată.

În săptămânile care au urmat, atacurile iraniene asupra aliaților occidentali din Golf și amenințările la adresa navigației în Strâmtoarea Ormuz au arătat că Teheranul poate provoca perturbări globale fără a deține armament nuclear.

Dar o eroare de evaluare a serviciilor israeliene de informații pare să fi avut consecințe și mai importante.

Înainte de începerea conflictului, directorul Mossad, David Barnea, sugera că presiunea internă și protestele ar putea duce la schimbări de regim la Teheran.

Deși la acel moment scenariul părea plauzibil, evoluțiile ulterioare au contrazis această așteptare. Protestele au fost reprimate dur, iar în locul unei slăbiri a regimului, războiul pare să fi consolidat coeziunea internă în Iran.

Pe măsură ce termenul armistițiului anunțat de Donald Trump se apropie de final, există temeri că reluarea conflictului ar putea aduce nu doar noi pierderi de vieți omenești, ci și noi șocuri economice la nivel global.

Războiul a evoluat într-o dinamică proprie

De la început, războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a evoluat într-o dinamică proprie, cu efecte care par să fi depășit calculele inițiale ale Washingtonului.

Pentru conducerea de la Teheran, prioritatea absolută este supraviețuirea regimului. În acest context, strategia pare să mizeze pe rezistență în fața presiunii americane și israeliene, în speranța consolidării interne.

Deși loviturile aeriene au afectat infrastructura militară iraniană, capacitatea Teheranului de a lansa atacuri cu rachete și drone rămâne relevantă, inclusiv împotriva intereselor americane și israeliene din regiune.

Înainte de escaladarea actuală, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze tranzita Strâmtoarea Ormuz. În prezent, fluxul a fost sever perturbat.

Dacă obiectivul occidental era reducerea veniturilor Iranului, efectul secundar a fost creșterea accentuată a prețurilor la energie, cu riscuri de recesiune globală.

În paralel, unele state europene sunt avertizate că stocurile de combustibil aviatic sunt limitate, ceea ce ar putea afecta transportul aerian în săptămânile următoare. Există, de asemenea, temeri privind posibile presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare alimentară.

Structura conflictului rămâne instabilă

În acest context, mai multe guverne occidentale exercită presiuni diplomatice pentru găsirea unei soluții negociate, însă evoluția conflictului rămâne imprevizibilă.

Poziția administrației americane este oscilantă, alternând între retorică dură și semnale de disponibilitate pentru negociere, inclusiv privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În practică însă, capacitatea de a garanta securitatea navigației rămâne limitată, în condițiile în care Iranul poate recurge la tactici de blocare a traficului maritim.

Da, Marina SUA poate distruge minele atunci când le găsește, dar, dacă armistițiul se rupe, o combinație de mine iraniene de la mici...bărcile și un bombardament sporadic al navelor care treceau ar fi suficiente pentru a opri încă o dată petrolierele.

Fără a prelua controlul asupra porturilor de pe coasta iraniană, cum ar fi insula Kharg, SUA nu pot opri cu adevărat amenințarea iraniană la adresa transportului maritim. Pentru a face acest lucru ar fi nevoie de forțe militare la sol și, inevitabil, de victime americane.

Chiar dacă ar exista voința politică de a urma această opțiune, ar fi nevoie de timp pentru a trimite suficientă forță de muncă în Golf.

Nave de război americane puternice, precum portavionul George H.W. Bush, navighează în jurul Africii pentru a evita să treacă prin pericolul reprezentanților pro-iranieni. Houthii trag rachete asupra lor în Marea Roșie .

De asemenea, grupări aliate Teheranului din regiune, precum Hezbollah, reprezintă factori suplimentari de risc pentru orice eventual acord de încetare a focului.

În pofida unor semnale diplomatice recente, structura conflictului rămâne instabilă, iar scenariul unei reluări a ostilităților nu este exclus.

Chiar dacă armistițiul ar rezista, echilibrul actual rămâne fragil, iar evoluțiile viitoare depind de decizii politice și militare cu miză globală, susține analistul.

