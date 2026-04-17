Armata americană este „ pregătită” să atace imediat centralele electrice iraniene dacă negocierile cu Iranul eșuează

Secretarul de război al SUA, Pete Haggett, a avertizat Iranul, la o conferință de presă a Pentagonului, că actuala blocadă navală este doar o modalitate „politicoasă” de a face lucrurile. Armata americană este „încărcată și pregătită” să atace imediat centralele electrice iraniene, infrastructura critică cu dublă utilizare și sectorul petrolier al țării, imediat ce va primi ordinul, relatează Reuters .

„Ne reîncărcăm armele cu o putere mai mare ca niciodată și cu o informație mai bună”, a declarat Hegset. „Suntem pregătiți și gata să lovim infrastructura voastră critică cu dublă utilizare, capacitățile voastre rămase de generare a energiei electrice și industria voastră petrolieră. Am prefera să nu facem asta.”

Aceste cuvinte au fost rostite în timpul actualului armistițiu dintre SUA, Israel și Iran, care se încheie săptămâna viitoare.

Blocada în acțiune

Blocada navală a Iranului a intrat în vigoare luni. În câteva zile, armata americană a respins 13 nave care se îndreptau spre porturile iraniene. Niciuna dintre ele nu a fost percheziționată: toate s-au conformat de bunăvoie.

Președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat că forțele americane sunt „pregătite să reia operațiunile de luptă la scară largă practic în orice moment”. El a spus că forțele navale americane vor urmări orice navă iraniană sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului, indiferent de pavilion sau locație.

Contravenienți

Navele care încearcă să încalce blocada sunt interceptate și avertizate: „Dacă nu respectați blocada, vom folosi forța”. Potrivit generalului Cane, măsurile coercitive pot fi utilizate atât în ​​apele internaționale, cât și direct în apele teritoriale iraniene.

Joi, Marina SUA a extins blocada pentru a include și mărfurile considerate contrabandă, nu doar anumite nave. Orice navă suspectată că încearcă să ajungă pe teritoriul iranian va fi supusă „dreptului de vizită și percheziție beligerantă”, un mecanism juridic internațional utilizat în conflictele armate, care permite forțelor navale să rețină și să inspecteze navele în marea liberă.

„Aceste nave, indiferent de locație, sunt supuse vizitelor, îmbarcării, perchezițiilor și reținerilor”, a declarat Marina SUA într-un comunicat actualizat.

Ce este considerat contrabandă?

Statele Unite au recunoscut oficial următoarele categorii de mărfuri drept contrabandă:

-arme și sisteme de arme;

-muniţii;

-materiale nucleare;

-țiței și produse petroliere;

-metale feroase: fier și oțel;

-aluminiu.

Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump speră că blocada va forța Iranul să accepte termenii americani pentru încheierea războiului, inclusiv deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul liber. În vremuri normale, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale trec prin aceasta. Controlul rutei determină prețurile energiei în întreaga lume, inclusiv ale combustibilului și utilităților din Europa și Ucraina.

Trump a numit deschiderea Strâmtorii Ormuz una dintre condițiile actualului armistițiu, care se încheie săptămâna viitoare.

„O alegere înțeleaptă”

Hegset s-a adresat direct conducerii iraniene: Teheranul „trebuie să aleagă cu înțelepciune” în pregătirea negocierilor cu Washingtonul. Cuvintele secretarului de război, conform cărora blocada este „o modalitate politicoasă prin care se poate rezolva această situație”, au arătat clar că următorul pas, dacă discuțiile ajung la un impas, îl reprezintă atacurile directe asupra infrastructurii energetice a Iranului.

Administrația Trump și-a exprimat miercuri un optimism prudent cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord pentru a pune capăt războiului, avertizând în același timp asupra unei presiuni economice sporite asupra Iranului dacă acesta nu se conformează.